Primer chapuzón del año en Zaragoza: "Estoy muy contenta. Suelo venir siempre"

Chapuzones, jolgorio infantil, el silbato del socorrista... Hacía meses que no se escuchaban estos sonidos en las piscinas municipales de Zaragoza, hasta este sábado. Los vasos de agua han vuelto a abrir tras vender 5.100 abonos para la temporada de verano, un aumento con respecto al año pasado. Los usuarios han mostrado su felicidad por poder volver refrescar el cuerpo estos días de calor.

En el CDM Delicias, una de las piscinas municipales más grandes y que más usos registra al año de Zaragoza, la temporada también ha comenzado con muchas ganas. Una de las más habituales es Rosa, que ya empezó a tomar el sol el 2 de mayo, y su piel lo atestigua. "Suelo venir a la piscina de toda la vida, que vivo ahí delante. Hoy ha sido el primer baño. Estoy muy contenta", expresa esta zaragozana. En unos días se irá a Benidorm, pero en julio volverá a estar metida todo el día en los vasos de agua.

Rosa sintió cierto miedo cuando en las noticias se hablaba de que la sequía podía afectar al llenado de piscinas. "Sobre todo lo pensé porque llegó un bulo de que las piscinas igual no se iban a abrir, pero me parecía un poco raro. Pero aquí estamos como todos los años", dice. "Yo inauguré esta piscina. Imagínate los años que llevo viniendo", añade Rosa.

21 de las 22 piscinas municipales de la capital ya que el Palacio de los Deportes 'El Huevo' retrasará el inicio de la temporada dos días

Otro que se ha sacado el bono de temporada es Jaime Isausti, que acudía a la piscina municipal de Delicias con su madre, que paseaba por el césped. "Hay que aprovechar desde el principio, sobre todo ahora que hay menos gente. Teníamos ganas de que volvieran a abrir la piscina porque como no tenemos playa es lo más parecido", asevera. Especialmente, ahora el agua sienta mejor que nunca con el calor y es bueno tenerla cerca y aprovechar para leer o tomar el sol. "Aunque teníamos que hacer unos recados antes, hoy que abrían hemos decidido venir a relajarnos un rato", asevera Isausti.

Vicente Guerrero también es usuario habitual y no tardó en hacerse con su bono de temporada. "Vivo al lado de la avenida de Madrid, así que esta piscina me viene muy bien", desarrolla este hombre, que desea que "llueva un poco más ahora" para evitar restricciones de agua.

Los pequeños Nicolás y Lucas no querían perderse tampoco el primer chapuzón del año. Estaban secándose en el césped, sabedores de que, probablemente, en cinco minutos iban a volver a saltar al agua. "Nos gusta mucho jugar con la pistola de agua", manifiestan. Y mojar a su abuela. "Mi señora suele venir a tomar el sol, yo no suelo venir. Está muy bien. En el mes de junio y julio solemos venir bastante. En agosto no porque nos vamos al pueblo, yo soy más de montaña que de playa", expresa su marido, Esteban Marco.