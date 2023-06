Las nuevas marquesinas de Zaragoza incorporarán también el panel con los tiempos de paso

La crisis de suministros está afectando también a la instalación del nuevo mobiliario urbano de Zaragoza. Aunque las primeras marquesinas comenzaron a llegar hace más de dos meses, los trabajos después pararon prácticamente en seco. De hecho, las que se llegaron a colocar, principalmente en el paseo de la Independencia, tampoco están completas, pues carecen del panel luminoso que muestra los tiempos de paso de las diferentes líneas, lo que ha sido motivo de crítica por parte de algunos usuarios. No obstante, se les añadirá la próxima semana y todas las que se pongan a partir de ahora también dispondrán de este sistema.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explicaron este jueves que la escasez de suministros está haciendo que la renovación, que forma parte del nuevo contrato del mobiliario urbano que fue adjudicado el pasado septiembre a la empresa JCDecaux para los próximos 15 años, esté siendo más lenta de lo esperado. Actualmente, la ciudad cuenta con 399 marquesinas del bus urbano. Todas ellas serán sustituidas por otras más modernas y además se instalarán más hasta alcanzar las 550, lo que permitirá más flexibilidad para atender las demandas pendientes en los distintos barrios.

Estos elementos, que deberán colocarse a lo largo de los próximos meses, dispondrán de banco y apoyo para lumbares, cenicero, papelera, iluminación por led y sistemas de comunicación ‘bluetooth’. Y llevarán, pese a que las primeras que se pusieron a modo de prueba en el centro de la ciudad todavía no lo incluyen, paneles informativos sobre los tiempos de la llegada de las distintas líneas.

Desde la Federación de Barrios, no obstante, avisan de que mientras este cambio llega se tendrá que revisar también el funcionamiento de los actuales paneles, ya que hay algunos que no funcionan correctamente y no aportan esa información.

Por otro lado, se hacen eco de las críticas de Rosales del Canal y Montecanal, que piden frecuencias de 10 minutos para la línea 41 y que se usen buses en mejor estado. Desde el Consistorio recuerdan que es una de las líneas con una ratio de viajeros por kilómetro más baja (2,1 cuando la media está en 4,1) y que los vehículos pasan cada 15 minutos.