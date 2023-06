Pisos de estudiantes en Zaragoza: cosas a tener en cuenta a la hora de alquilar

Abres Idealista para buscar un piso de alquiler para estudiantes en Zaragoza. Entre varias casas demasiado caras o quizá no decoradas a tu gusto, encuentras algo que consideras un chollo y lo arriendas con tres amigos. Después, llegan los problemas. No os habíais fijado en que no había lavavajillas, es una última planta y retiene más el calor y el frío y no le entra luz natural.

Por esto mismo es importante cerciorarse de determinados aspectos antes de alquilar una vivienda. En ocasiones, se prescinde de la figura del asesor inmobiliario, que realmente puede marcar la diferencia en función de los gustos del cliente. Estos profesionales recomiendan, a la hora de buscar un piso para estudiantes, asegurarse un contrato (a poder ser, anual), visitar el inmueble en varias ocasiones y su entorno antes de dar el dinero y ser exigente a la hora de analizar el mobiliario.

Alberto Izquierdo, asesor inmobiliario con oficina en la avenida de Goya, confirma que ahora es la mejor época para buscar piso de alquiler. "Durante todo el verano hay alquileres, y van saliendo, pero los que quieran elegir van a tener la opción ahora", explica. De hecho, en los últimos meses, ha entregado media docena de casas en alquiler a jóvenes que acudían a la capital aragonesa a desarrollar sus enseñanzas. Algunos se decantan solo viendo las fotos.

En su opinión, lo más importante es "asegurarse un contrato". "Normalmente se hace anual, y si al final se van antes se pacta con ellos y se vuelven a hacer visitas en el último mes", expresa. De este modo, el piso está en movimiento y los propietarios pueden arrendarlo antes incluso de que los actuales inquilinos se marchen. "Hacerlo a través de una agencia te da la seguridad de que nosotros mediamos", añade.

Otro consejo es hacer visitas y "ver que está todo correcto". "No vamos a engañar a nadie porque con las fotos o vídeos se ve perfectamente cómo son los pisos. Sé lo que estoy alquilando y siempre intentas ayudar o aconsejar, porque tienes dos clientes, el propietario y el inquilino", desarrolla Izquierdo. No obstante, lo mejor es acudir incluso más de una vez al domicilio en caso de que haya dudas con algún mueble o habitación.

En este sentido, desde Centro Inmobiliario Zaragoza también inciden en que recorran la zona próxima al inmueble, ya que es un aspecto que también puede decantar la elección entre uno y otro y puede tener un impacto mayor del pensado en un principio. Asimismo, uno de los principales problemas que se encontrarán los estudiantes es que muchos propietarios no reservarán el piso hasta septiembre, que es cuando suelen empezar las clases en las universidades, por lo que buscarlo con mucha antelación puede conllevar también sus inconvenientes.

Desde la citada inmobiliaria aseguran que, en el caso de sus clientes, tratan de que sea un grupo "homogéneo" el que alquila un piso. "Buscamos que el perfil sea similar, de 18 a 24 años. Si entran chicas que solo sean chicas (si no hay preferencia), ya que no tiene sentido que entre un hombre trabajador de 50 años", destacan.

Revisar bien el anuncio

Lo común a la hora de tratar de encontrar un chollo habitacional es recurrir a portales inmobiliarios. No obstante, los expertos alertan de que hay que revisar bien y leer los anuncios y fiarse, especialmente, de los que inciden en los detalles del piso. Si tiene aire acondicionado o no, posibles comentarios importantes, cuánto se debe abonar de la fianza...

Un anuncio de Idealista explicando en detalle el contenido de un piso de Zaragoza. Idealista.es

Además, con la nueva Ley de Vivienda que ha entrado en vigor este año, los honorarios deben pagarlos los propietarios de las casas, no los inquilinos, factor importante a tener en cuenta, aunque al final el anunciante "acaba compensando esa cantidad de dinero subiendo el alquiler o poniendo dos fianzas", explica Antonio Izquierdo.

Un piso en alquiler en Idealista de tres habitaciones por 790 euros al mes en la zona de la Universidad. Idealista.es

Para Juan Morgado, gerente de Morgado Inmobiliaria, hay dos perfiles de estudiantes: los Erasmus y los provenientes de pueblos de Zaragoza y Huesca o Teruel. Mientras que los españoles eligen las zonas más próximas a las de la Universidad, los que vienen de fuera del país para una estancia de unos cinco meses se decantan por lugares más alejados, ya que además prefieren gastarse más dinero en un mejor piso.

En su caso, lo que más se gestiona para los estudiantes son las habitaciones y no tanto los pisos completos. "El precio de las habitaciones ha subido bastante. Hace unos años te costaba 200 euros al mes y ahora ya está en 300, y una muy buena 450. Entra luz, agua, WiFi y servicio de limpieza en las zonas comunes", especifica. En el caso de este tipo de residencia, los estudiantes suelen demandar que la cama sea mínimo de 1,35 metros, y deben tener armario, somier con colchón, mesa y silla, básicamente. "Una cosa muy importante es tener su propia cerradura", dice Morgado.

En cuanto a los pisos, lo más demandado suelen ser los de tres habitaciones, que rondan los 800 euros al mes. "Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si son cuatro personas o más y solo hay una nevera puede que se quede corto", asegura este asesor inmobiliario. Otro aspecto es el termo eléctrico, ya que si hay varios inquilinos y quieren ducharse varios, se acabará el agua caliente antes de que terminen.

La mentalidad "ha cambiado bastante". "Cualquier persona, incluidos los jóvenes, se han vuelto más exigentes con los años. Pueden requerir incluso que tengan un poco de balcón, o que la habitación no sea interior, ya que estudiar con luz artificial es mucho peor", expresa Morgado, quien se lamenta de que, si siguen subiendo los tipos, la gente pasará en unos años de alquilar pisos a arrendar solo habitaciones.