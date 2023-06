Trabajos de achique en la ciudad deportiva de Calatayud por la tormenta de la noche del martes.

La tormenta que en la noche de este pasado martes descargó con fuerza en el casco urbano de Calatayud ha dejado algunas consecuencias en zonas puntuales de la localidad. Es el caso de la ciudad deportiva bilbilitana, que permanecerá cerrada durante la mañana para facilitar los trabajos de achique, reparación de bombas para sacar agua y limpieza de maquinaria, que realizan empleados municipales y efectivos de bomberos del parque local de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Según explica el concejal de Deportes, Héctor Sarriá, los problemas se han dado en los sótanos de las depuradoras de la piscina, donde al saltar la luz, no pudieron funcionar las bombas para extraer líquido, quedando anegados. También se ha acumulado agua en la pista de atletismo del campo municipal de San Iñigo y parte del césped del terreno de juego anexo al Eduardo Marquina.

Ciudad deportiva de Calatayud tras la tormenta de la noche del martes JMACIPE

Sarriá valoraba que en el polideportivo no hubo mayor problema que el atasco de las canales al rebosar por la cantidad de precipitaciones recibidas. Por lo que respecta al resto del casco urbano y las zonas habitualmente más conflictivas en estas situaciones, como Coral Bilbilitana, Herrer y Marco, San Benito y el entorno de la plaza de toros, las afecciones fueron más breves que en otras ocasiones.

"Hay que tener en cuenta que fue una lluvia torrencial y el agua se acumuló en aquellos puntos más bajos de la ciudad en los que las tuberías están más altas, entonces no es que lo imbornales no funcionen o estén atascados, es que no pueden absorber tanto en tan poco tiempo", detallaba el edil de Urbanismo, José Manuel Gimeno. En este sentido, recordaba que "con las obras que se han hecho en la puerta de Terrer no ha bajado ni una gota de esa zona hacia Herrer y Marco".

Ciudad deportiva de Calatayud tras la tormenta de la noche del martes Macipe

Si bien en esa calle se acumuló una lámina de agua, esta desapareció en apenas 10 minutos sin necesidad de intervención externa. Es una situación similar a la que ocurría en el Coso de Margarita: "Antes de las obras, en casos así, los bomberos tenían que estar dos o tres días sacando agua". Fuentes de la DPZ señalan que sus efectivos no tuvieron que intervenir por este episodio.

Sin embargo, varios vecinos tuvieron que emplearse a fondo para sacar agua de bajos, trasteros y terrazas. Según datos recopilados desde Meteo Calatayud, se llegaron a registrar entre 43 y 32 litros -según el punto de la ciudad- en unos 40 minutos y la intensidad llegó a ser torrencial, con una punta de 250,4 milímetros a la hora a las 22.06.

Los registros del Sistema de Información Hidrológico de la Confederación del Ebro anotaron la caída de hasta 25 litros en unos 15 minutos. Esta tromba se une a la caída en un paraje concreto de Terrer en la tarde del lunes, donde se estimaron hasta 30 litros en una zona acotada y en muy poco tiempo, a lo que se unió el granizo y que ocasionó daños en viviendas y cultivos.