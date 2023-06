Chueca cierra la puerta a un gobierno con Vox en Zaragoza y Calvo advierte de que ellos marcarán las reglas del juego

La futura alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha cerrado este miércoles las puertas a un gobierno con Vox. La líder popular se ha reunido con el portavoz de la formación de extrema derecha en el Ayuntamiento, Julio Calvo, para pedirle su abstención en la votación del próximo día 17, algo a lo que no está dispuesto.

Con 15 concejales, Chueca tiene asegurada la investidura, pero necesitaría el apoyo de Vox para sacar adelante presupuestos y ordenanzas. Por este motivo, Calvo le ha advertido de que si no se les permite entrar en el gobierno no serán tan flexibles como en el pasado. “Nos tendrán enfrente ante cualquier iniciativa que no se ajuste a nuestra hoja de ruta”, ha dicho.

La candidata popular cree que se ha generado una expectación “que no corresponde con la realidad”, ya que su intención siempre ha sido gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox, como ha ocurrido en el último mandato, una fórmula “adecuada” dado el resultado de las urnas, que la han dejado a solo un concejal de la mayoría absoluta. Según ha explicado, hay “muchos puntos del programa” en los que ambos partidos coinciden, aunque hay otros, como los relativos a la supresión de entidades y organismos autónomos, en los que no.

Como consecuencia, “no debería” ser más difícil aprobar los presupuestos. Especialmente tras lo visto en los últimos cuatro años. “Vamos a seguir con un proyecto de continuidad y transformación para la ciudad. Mi mano estará siempre tendida para poder llegar a acuerdos”, ha subrayado.

En su opinión, “Zaragoza no se puede bloquear”. “Tiene que seguir transformándose como hemos empezado a hacer en estos cuatro años y para eso necesitamos mantener esos apoyos para los momentos importantes, proyectos estratégicos, ordenanzas y presupuestos”, ha agregado.

Chueca también ha criticado a un PSOE “instaurado en el bloqueo”. “No se entiende que haya rechazado sentarnos a hablar. Mi objetivo como alcaldesa es gobernar para todos los zaragozanos, tanto para los que me han votado como para los que no. Tampoco se entiende que alguien que ha perdido las elecciones no quiera sentarse a hablar cuando quien las ha ganado le tiende la mano sin necesitar sus votos. El PSOE está demostrando bastante rebeldía democrática en varias instituciones”, ha afirmado en referencia a la situación que se vive en el plano autonómico.

Para la edil, la abstención de Vox sería “un acto de buena voluntad y de colaboración futura”. “Y si no, mantendré mi postura y seré investida por ser la lista más votada como permite la política municipal”, ha remarcado. Calvo, no obstante, ha confirmado que los dos concejales se votarán a si mismos, una decisión que no cambiará el resultado, pero que marcará el inicio de las relaciones entre ambos partidos de cara a este próximo mandato.

Según el portavoz de la formación de extrema derecha, Chueca se está comportando como si tuviera una mayoría absoluta. “Pero no la tiene, y esto mismo está pasando en las Cortes de Aragón, donde a Jorge Azcón le faltan seis votos”, ha expuesto. A su juicio, las urnas han pedido al PP “que no gobierne en soledad, sino con Vox”, que “ha duplicado” su número de votos en las pasadas elecciones. “Estamos convencidos de que terminará pactando con nosotros tarde o temprano, no sé si cuando pasen las elecciones. Va a necesitar nuestros votos”, ha advertido.

Según Calvo, el resultado del 28-M hace que estén “más legitimados” para marcar su hoja de ruta. “No vamos a vender nuestros votos, no los vamos a ceder gratuitamente. Vamos a ser muy exigentes, más de lo que lo fuimos el pasado mandato”, ha aseverado.

En esta línea, ha recalcado que van a apostar por una “política para adultos” que no va a ser “cómplice de frivolidades”. “No puedo suscribir propuestas como las de la Ciudad del Deporte, que es competencia del Gobierno de Aragón, o el festival de la luz. Sobre todo cuando hay otras necesidades muy urgentes en la ciudad. Basta por darse una vuelta por el Casco Histórico o el Tubo para comprobarlo”, ha expuesto.

En su lugar, Vox ha presentado un documento con 36 propuestas que incluyen la reducción de áreas de gobierno, la supresión o fusión de sociedades y organismos autónomos, la eliminación del manual de lenguaje inclusivo o la reformulación del papel de la Policía Local para atender al incremento de la delincuencia.

“Chueca sabe que tiene nuestra mano tendida si reconsidera su decisión para cambiar nuestra relación y formar parte de su gobierno. Si no, le iremos marcando las reglas del juego para que se lleve a cabo nuestro programa. Tanto desde dentro como desde fuera del gobierno”, ha señalado. Con esto se refiere, por ejemplo, a la ejecución de las enmiendas. “Trabajaremos para que se lleven a cabo. En el pasado mandato hemos aceptado modificaciones por necesidades sobrevenidas que han mermado esas partidas, pero esta vez no vamos a ser tan flexibles”, ha insistido.