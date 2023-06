Ranera no acudirá a la reunión con Natalia Chueca: “No quiero que parezca que se negocia cuando no es así”

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, no acudirá este jueves a la reunión con la futura alcaldesa, Natalia Chueca. La concejala no quiere que parezca que se negocia “cuando no es así” y que se utilice al grupo socialista para “blanquear” a Vox.

En su opinión, Chueca debe “asumir el número de concejales que tiene” y hablar “con su único socio en el Ayuntamiento”: la formación que lidera Julio Calvo. “Que le llame y le ofrezca un pacto de gobierno o que gobierne en minoría. Pero que no juegue a que parezca que tiende puentes a otros grupos políticos que evidentemente no vamos a entrar en ese gobierno”, ha dicho.

Ranera ha recibido este martes a las 9.30 una llamada del también concejal Ángel Lorén, a quien ya ha felicitado “como posible portavoz del PP o del Gobierno”, para comunicarle que iba a recibir una carta en el grupo político; un gesto “al más puro estilo Isabel Gemio”, ha dicho la portavoz socialista, que ha asegurado que no hacen falta tantos formalismos. “Cuando quiera, que me llame al móvil, tomamos un café y hablamos de lo que estime oportuno. No hace falta que me mande cartas. Azcón me llamó únicamente dos veces, pero lo hizo directamente él”, ha agregado.

La edil asegura haber entendido “perfectamente” el resultado de las urnas. “Hemos conseguido 10 concejales, pero desgraciadamente nuestra suma con ZEC no nos permite conformar una mayoría. Si tuviera un mínimo de oportunidad y posibilidades no estaría aquí, sino llamando a los compañeros necesarios. Mi línea roja siempre ha sido Vox, y sé que el PP no me va a votar, así que desgraciadamente no tenemos ninguna opción”, ha explicado.

Pese a todo, asegura que aspira a liderar la oposición y dejarse la piel para “trabajar, conectar y reconectar con los ciudadanos y sus barrios”. También ha recalcado que, pese a su negativa a hablar con Chueca de cara a la votación del día 17, estará a disposición del futuro equipo de gobierno “a partir del día 18” para buscar consensos y debatir sobre proyectos de ciudad. “Llámeme cuando quiera, nos tomaremos un café. Es bueno que la próxima alcaldesa y la líder de la oposición hablen y tengan una buena relación”, ha expuesto.

En cuanto al resultado del PSOE, Ranera asegura que la formación ha resistido a un “tsunami nacional” al que no han podido poner barreras. “Otras ciudades no lo han hecho. Se ha votado en clave nacional. Lógicamente no puedo estar satisfecha, mi objetivo era ser alcaldesa”, ha manifestado ante lo que en su opinión supone “un retroceso institucional”.