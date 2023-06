Calvo se reunirá con Chueca este miércoles y le exigirá que Vox entre en el gobierno del PP en Zaragoza

La decisión de la candidata del PP a la alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, de gobernar en solitario no ha sentado bien en las filas de Vox. Su portavoz en el Ayuntamiento, Julio Calvo, defendió este lunes la necesidad de pactar un programa de gobierno para formar una coalición, dado que a los populares les falta un edil para la mayoría absoluta, y lanzó un aviso en caso contrario: "No seremos cómplices de frivolidades".

"Pediremos participación en el gobierno y un programa", dijo. La propuesta se formulará este miércoles, en el primer encuentro de la ronda de contactos que quiere abrir Chueca de cara a su investidura el próximo 17 de junio. En el caso de que su oferta de pacto sea finalmente rechazada, Calvo avanzó que los concejales de Vox votarán en la investidura al candidato de su partido, es decir, a él mismo. "Y pasaremos a una oposición responsable como la que hemos estado haciendo", afirmó Calvo.

En cualquier caso, Chueca tiene resuelta la investidura, dado que es la fuerza más votada y queda descartado un acuerdo de Vox con las fuerzas de izquierda para desplazar a la candidata popular. Pero en las escasas variantes de voto que ofrecerá la próxima corporación a partir de la investidura del 17 de junio, al PP le seguirá faltando un concejal.

Ese es el valor que quiso poner sobre la mesa Julio Calvo, que ya avisó de que si no se les da entrada al gobierno Chueca "va a tener más problemas para aprobar los presupuestos y sus modificaciones". "Si participamos nos haremos corresponsables", declaró el edil.

Aunque explicó que su partido se manejará "con responsabilidad, como ha hecho siempre", Calvo ya adelantó que algunas de las propuestas que planteó Chueca en la entrevista con este diario "pecan de frivolidad". Citó entre todas ellas la Ciudad Inteligente del Deporte, el proyecto estrella del PP junto a la nueva Romareda.

El portavoz de Vox consideró que estas infraestructuras deportivas, proyectadas en el Parking Norte de la Expo, en el Actur, "deberían ser competencia del Gobierno de Aragón". De hecho, recordó, los suelos son de propiedad autonómica. "El Ayuntamiento debe atender al deporte base y a los clubes y el Gobierno de Aragón a las federaciones", declaró.

Julio Calvo: "Que hable del festival de la luz con el Casco en la situación en la que está me parece una muestra de frivolidad"

"El festival de la luz me deja perplejo. Que hable de eso con el Casco en la situación en la que está me parece una muestra de frivolidad", declaró. También fue crítico con otros proyectos de Chueca, como el Wizink Center, una infraestructura que según Vox "no es necesaria". Defendió que "hay necesidades más importantes", como la atención al Casco Histórico, a los polígonos industriales, la reindustrialización, la reducción de la burocracia o de la deuda.

Calvo consideró que en los primeros meses de gobierno hay que abordar el futuro de las líneas de bus urbano, la depuradora, que ya ha cumplido su vida útil, y la revisión de la ley de capitalidad y de los convenios bilaterales. "Hay que revisar todo el mapa competencial", declaró el líder de Vox.