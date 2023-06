Chueca pide a los grupos su abstención y dice que "las urnas avalan un gobierno en solitario"

La candidata a la alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, abre este miércoles su ronda de contactos previa a la sesión de investidura del próximo 17 de junio con un objetivo claro: lograr la abstención tanto de Vox como de los dos grupos de izquierda con representación en el Ayuntamiento (PSOE y ZEC).

No lo tendrá fácil, dado que Vox ya ha avisado de que solo le dará su apoyo en el caso de que se permita su entrada en el gobierno. Pero Chueca mantiene su posición: “Mi intención es tener un gobierno en solitario, como dije en campaña. Las urnas me han avalado”.

La futura alcaldesa ha lanzado este martes un mensaje de “responsabilidad a los grupos” y una petición de “colaboración”. “Obviamente sería un gesto de buena voluntad que se pudieran abstener todos los grupos municipales o al menos Vox”, ha declarado Chueca, que ha recordado a los grupos que aunque no se abstengan logrará la investidura igualmente al representar a la lista más votada (solo un acuerdo de Vox con la izquierda la podría desplazar).

“En mi ánimo está tender la mano a todos porque yo quiero gobernar para todos los zaragozanos. Quiero entenderme con todos lo grupos municipales”, ha afirmado. “Creo que hay que trabajar y sentarse a hablar”, ha añadido.

No ha querido profundizar en las advertencias lanzadas por Vox, que ha avisado de las dificultades que tendrá Chueca si gobierna en solitario. Respecto al a algunos de los proyectos del PP, como la Ciudad Inteligente del Deporte, el Wizink Center o el festival de la luz. “Son proyectos que yo he planteado en campaña, no que me haya guardado. Hay que respetar lo que se ha votado y lo que nos han dicho los zaragozanos”, ha dicho Chueca.

“Hemos estado trabajando los últimos cuatro años con 14 concejales y Vox nos daba su apoyo con dos. Ahora tenemos 15 concejales y solo necesitamos su apoyo con un concejal. Le pido esa misma responsabilidad que ha demostrado los cuatro años anteriores cuando los resultados todavía me avalan más y el voto de apoyo es la mitad del que me daban anteriormente”, ha explicado Chueca.

Ha opinado que no cree que ahora Vox “quiera bloquear la ciudad y situarse en el no y hacer un bloque con los partidos de izquierda”. “Creo que hemos gobernando muy bien con 14 concejales y el apoyo externo de Vox. Con 15 concejales, el apoyo de los zaragozanos es mayor. No hay motivo para cambiar lo que ha venido funcionando bien”, ha dicho.

Respecto a la formación de gobierno, Chueca no ha querido dar pistas y se ha limitado a decir que habrá que esperar a que pase la investidura. “Hasta que no sea alcaldesa no decidiré nada”, ha explicado.