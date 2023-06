La empresa que gestiona varios cursos deportivos para la Comarca de Calatayud, adeuda dos meses a sus monitores

La empresa Ilitias Mediterránea, que gestiona de forma externa varios cursos deportivos para la Comarca Comunidad de Calatayud, adeuda dos meses de sueldo a cuatro monitores. Así lo reconoce el presidente en funciones de la institución, el socialista Ramón Duce, que explica que el contrato salió a licitación hace un año y que la compañía, con sede en Elche, presentó la documentación acreditando que se encontraba al corriente de sus obligaciones. En este sentido, Duce asegura que la prestación del servicio se ha llevado a cabo con normalidad hasta marzo.

"Hemos intentado hablar con los responsables de la empresa, pero no lo hemos conseguido. Nosotros pagamos cuando corresponde, pero no podemos hacer mucho más. No depende de nosotros", lamentaba Duce, que asegura que comparte la indignación de los trabajadores. "El contrato era por esta temporada y acaba este mes para cursos muy específicos de yoga o pilates que no nos dan para que sean plazas fijas", indica.

Recientemente, la Comarca ha incluido a seis personas como personal fijo, pero estas actividades que se externalizaron rondaban las 18 o 15 horas semanales por monitor. Desde la institución, Duce asegura que estudian cómo actuar y qué pasos pueden dar para mejorar la situación de los empleados.

En marzo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid denunció que Ilitias Mediterránea había incurrido en "impagos en las nóminas de la plantilla" en las instalaciones deportivas de la Universidad de Alcalá de Henares.

Esta empresa, con sede en Elche y creada originalmente para el comercio de productos textiles joyería, bisutería, complementos, cosméticos y perfumería, cambió su objeto social en 2021 para la gestión de instalaciones y actividades deportivas.