Julio Calvo (Vox): "No vamos a regalar nada. Queremos influir lo máximo posible"

Con disposición al acuerdo con el Partido Popular, pero sin regalar gobiernos a cambio de nada. Este es el ánimo con el que sale Vox del proceso electoral del 28-M y que le ha llevado a duplicar su respaldo electoral y el número de concejales en Zaragoza ciudad. Hoy se reunirán el líder municipal, Julio Calvo, y el autonómico, Alejandro Nolasco, para hacer las primeras valoraciones del resultado y ver los siguientes pasos.

Respecto a los pactos, Calvo explicó que se van a analizar "de una manera coordinada en toda España, pero teniendo en cuenta que el Partido Popular no es el mismo en toda España". "En cada sitio, en cada autonomía, en cada ciudad hay un candidato distinto con un talante distinto y evidentemente los resultados que nos han dado las urnas no son los mismos en toda España", declaró.

"A nosotros nos interesa mucho más que cambiar de gobiernos, cambiar de políticas", afirmó Calvo, que se mostró dispuesto a "influir lo máximo posible" e incluso gobernar, pero dejó claro que todavía es pronto para avanzar nada. "Cuanta más sea la responsabilidad que podamos asumir, mejor", declaró.

Cuando se le pregunta por la pretensión del PP de gobernar en solitario, Calvo dice que en cualquier caso habrá que negociar. "No vamos a regalar nada, no vamos a dar nuestros votos, nuestros escaños a cambio de nada. Tenemos un compromiso con nuestros electores, que es tratar de influir lo máximo posible en los futuros gobiernos. Y con esa premisa partimos las negociaciones", afirmó el dirigente de Vox.

Pero también dejó claro que no plantea líneas rojas de entrada. "No hay una exigencia así a priori de partida", declaró. Sí dejó claro que las elecciones generales introducen "una presión sobreañadida" por el trabajo que va a suponer mantener activa la maquinaria electoral mientras se negocian los gobiernos. Preguntado por si se ve vicealcalde, lo deja claro: "No descarto nada".