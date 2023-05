Últimas horas del Zaragoza Florece: "Está siendo una locura, mejor que otras ediciones"

Las últimas horas del Zaragoza Florece, que este domingo cerrará su tercera edición, siguen estando marcadas por la masiva afluencia al parque Grande. El festival suma más de 230.000 asistentes desde el jueves, según datos del Ayuntamiento, por lo que todo apunta a que hoy podría batir todos sus récords, incluido el de ventas.

“Ayer fue una locura y hoy, tres cuartos de lo mismo. No hemos tenido tiempo ni de tomarnos un café”, contaba Silvia César, florista de Flores Aznar. El puesto tenía incluso fila para pagar. “La gente se está llevando, sobre todo, plantas de temporada, y cactus. Este año estamos notando muchísima más afluencia que los anteriores, y las ventas acompañan. Estamos en torno a un 30% por encima”, aseguraba.

A pocos metros, Vanesa Alegre, Jaime Bastón y Susana Hernando atendían a los clientes desde el puesto que comparten, donde tienen esmaltes, textil y cerámica. “Yo estuve ya hace dos años, pero no tiene nada que ver. Hay un montón de gente, y las ventas se están notando. Están gustando especialmente los cuencos en forma de sandía y los abanicos de flores”, apuntaba.

Azucena Gálvez, de Gálvez Floristas, tampoco ha tenido respiro. “En nuestro caso, las ventas están yendo más o menos igual. La gente se lleva, sobre todo, lilium, semillas y bulbos”, señalaba. Su puesto tiene, además, un añadido especial: un Fiat 850 decorado con flores que se ha convertido en una de las fotografías imprescindibles de esta edición. “¡Ay, qué recuerdos!”, decía una de las clientas recordando épocas pasadas al ver el automóvil.

Las primeras horas de este domingo han dejado más filas que en días anteriores, algo que se ha notado especialmente en la pasarela de moda del puente de los Cantautores y en el túnel floral creado por los alumnos del centro de formación Río Gállego de Zaragoza Dinámica. Allí, Inma Barranco comprobaba cómo habían quedado las fotos. “El arco está espectacular, aunque el resto de intervenciones me gustaron más en otras ediciones. En cualquier caso, está todo muy bonito y el tiempo te invita a pasear”, aseguraba.

Otro de los imprescindibles de este año ha sido la ‘Pasión por las flores’ de Edith Guzmán; un manto rojizo y rosado con el que la artista mexicana ha querido plasmar la integración de las flores con el ser humano. "Nos parece muy bonito", admitían Andoni Lasierra y Celia Algora junto a su mascota. Él ya había estado el viernes en la zona picnic viendo uno de los conciertos, pero ella no había podido sacar tiempo. "Trabajo de lunes a sábado y es una pena que no esté más días. El parque está muy bonito, y lo bueno es que cada edición es diferente", decía, al tiempo que su pareja agradecía la apuesta por grupos locales dentro de la programación musical.

A pocos metros, Visi Bailo aprovechaba para hacerse una foto en el ‘Entre puentes’ de Mónica Vilanova. La recientemente reconocida como mejor florista de España ha intervenido los puentes del paseo de los Bearneses en tonos lila, magenta y naranja, una obra que ha cosechado un aprobado general. "Ha quedado precioso. Todo es muy bonito y diferente de un año a otro, pero hay tanta gente...", apuntaba Bailo junto a su marido, Andrés Rodríguez, mientras buscaban los nuevos ‘Bancos de Color’ del parque. "Nuestra hija pintó uno el año pasado y queríamos ver cómo habían quedado esta vez", agregaban.

También ha habido momentos para la música. Si el sábado se pudo escuchar jazz a los pies del Batallador, este domingo se ha podido bailar al ritmo de Abba o Grease.

El principal 'pero': la cobertura

Esta tercera edición también deja buenas sensaciones a los hosteleros que se han puesto detrás de las ‘food trucks’ que han conformado a la oferta gastronómica. Aseguran que este año ha mejorado la organización, pero ha habido un importante ‘pero’: la cobertura. La masiva afluencia al parque Grande ha ocasionado problemas sobre todo el fin de semana. "Hay compañeros que no han podido cobrar con tarjeta, y muchos clientes decían que no podían hacer Bizum; hemos perdido las ventas", explicaba Chema Ramón Cosialls, de ‘Sabor a Pirineo’. El balance, pese a todo, es positivo. "En general, las ventas han ido mejor que el año pasado, pero el jueves llovió y no se trabajó, así que terminaremos por un igual", razonaba.

En esta ocasión, los puestos no han sido únicamente locales, sino que han venido hosteleros procedentes de Extremadura, Cataluña o la Comunidad de Madrid. Uno de ellos ha sido Manolo González, que lleva desde el jueves vendiendo carne mechada desde su ‘food truck’, bautizada como Qstreetfood. "El viernes y el sábado fueron muy buenos. Vinimos a Zaragoza porque es una ciudad en expansión dentro de este mundo y creemos que ha merecido la pena", exponía.