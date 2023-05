Lambán y Ranera reivindican el legado de Belloch y la Expo en el último día de campaña

El PSOE ha decidido cerrar la campaña electoral en el recinto de la Expo y recordar allí el “momento cenital” de la historia de Zaragoza, “el legado material, político y moral de los aragoneses”, según ha dicho el presidente de Aragón y candidato socialista, Javier Lambán, en un acto en el que ha acompañado a la aspirante a la alcaldía, Lola Ranera. Allí, junto a ellos, estaba el exalcalde Juan Alberto Belloch, a quien el líder socialista ha definido como “el político más importante de Aragón” en la etapa democrática.

El acto ha puesto de manifiesto la importancia que da el PSOE al voto en Zaragoza ciudad, clave para los resultados autonómicos. "Lola, es fundamental que seas alcaldesa de la ciudad, porque desde 2015 en Aragón falta el impulso del motor cultural y económico de la ciudad y el Ayuntamiento", le ha dicho Lambán a la candidata municipal.

Además de arropar a la candidata municipal, ha participado en un acto con jóvenes, con quienes ha firmado “un contrato con el futuro”. Allí ha aludido a la necesidad de configurar todo la zona comprendida entre Parque Goya y el campus río Ebro hasta la Expo como “el gran espacio aragonés del talento”. También ha destacado el propósito del Ejecutivo de resolver con nuevos usos la situación del pabellón de Aragón, de España y de la Torre del Agua.

Pero más allá del futuro de la zona, Lambán ha hecho balance de campaña y ha lanzado los últimos mensajes previos a la jornada de reflexión. Ha subrayado que el actual gobierno “ha revertido las tendencias negativas” que existían cuando el PSOE accedió al Gobierno en 2015.

“Somos la comunidad autónoma de la llamada España despoblada que más está creciendo, por no decir la única, hemos sido la segunda comunidad autónoma que más empleo ha generado, que más ha incrementado la inversión social. Estamos tocando con la punta de los dedos la posibilidad del pleno empleo”, ha dicho Lambán, que ha apostado por “rematar la faena” con “grandes acuerdos con la sociedad aragonesa”.

Lola Ranera y Juan Alberto Belloch, este viernes en el recinto de la Expo. Marcos Cebrián

Ha reivindicado la obligación de Aragón de participar activamente en la gobernanza del España. “Sentirnos implicados con la unidad de España y plantear políticas propias ejerciendo eso que vengo hablado con voz propia”, ha afirmado, para criticar acto seguido a su principal rival en estos comicios, el popular Jorge Azcón.

“Es sorprendente que en una campaña electoral venga tantas veces el líder nacional del partido, lo cual quiere decir que no se fían de Jorge Azcón, que no lo pueden dejar solo”, ha criticado.

“Azcón ha decidido ser la voz de su amo. Ha querido convertir la campaña electoral no en algo en que se hable de la Comunidad, porque no tiene proyecto para la Comunidad, sino en una especie de primera etapa de las elecciones generales”, ha añadido Lambán. “Me quiere quiere sustituir a mí como primer paso para que Feijóo sustituya a Sánchez”, ha cuestionado.

Consciente de que la campaña se ha endurecido con el paso de los días, Lambán ha responsabilizado en exclusiva a Azcón. Por eso ha dicho que los partidos en Aragón, salvo el PP, han hecho una campaña “propositiva” y “respetuosa” frente “al ruido, la crispación, el frentismo de la política nacional”. “No queremos ser importadores de ruido, queremos ser exportadores de unidad. Y de moderación. Pero eso lo hemos hecho todos menos el PP”, ha declarado el presidente.

Tras admitir algunos “excesos” y “errores” por su propósito de tener “voz propia”, Lambán ha repasado junto a Ranera algunos de los proyectos puestos en marcha por su gobierno en Zaragoza, como los planes de atracción de inversiones, la ley de capitalidad, los nuevos centros educativos o sanitarios. De hecho ha citado la ampliación del Royo Villanova como el gran proyecto para la próxima legislatura.

Ha citado expresamente al consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, por su gestión de los proyectos en el PTR, Malpica y Plaza, donde se favorecerá la implantación de empresas. Ha contrapuesto a esta dinámica política la estrategia de “boicot” del Ayuntamiento de Zaragoza a los proyectos del Gobierno de Aragón, como las 500 viviendas previstas en los edificios conocidos como los ‘cacahuetes’, aunque hace unos días el Ayuntamiento ya dio su visto bueno urbanístico a la operación, todavía pendiente de que la DGA la licite.

Una segunda plaza del Pilar

Lola Ranera también ha tenido gestos de reconocimiento a Belloch, su alcalde “favorito”, y se ha comprometido a hacer diversas mejoras en la zona de la Expo si logra la alcaldía, como restaurar la escultura el Alma del Ebro, recuperar el resto de elementos artísticos de la zona en la que se celebró la antigua muestra internacional, mejorar el parque del Agua y convertir la plaza de Lucas Miret en un espacio de atracción turística. "Me comprometo a que esta plaza sea la segunda plaza del Pilar", ha dicho.

La lucha contra el cambio climático y la segunda línea del tranvía han sido otras de las apuestas electorales que ha citado Ranera, que ha defendido una conexión ferroviaria con el área metropolitana y Huesca. "Tenemos que ser motor de Aragón", ha concluido.