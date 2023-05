Natalia Chueca: "La izquierda va a paralizar el proyecto de la nueva Romareda"

La candidata del PP a la alcaldía, Natalia Chueca, ha asegurado este jueves que solo su partido garantiza que grandes proyectos, como la nueva Romareda o el Wizink Center del Portillo vean la luz. En una comparecencia junto al campo de fútbol apeló al voto del miedo y alertó ante "una victoria de los partidos que representan el espectro de la izquierda" implicaría la "paralización" de proyectos estratégicos de la ciudad.

Ante la posición del PSOE, que ha insistido en los últimos días que no va a detener los pliegos de condiciones del concurso de la nueva Romareda, Chueca ha recordado que los socialistas "llevan intentando parar el proyecto un año". "Si ahora han cambiado de opinión es por las elecciones", afirmó. Pero en cualquier caso ha sostenido que su posición "no es creíble" porque sus aliados, como Podemos y ZEC, rechazan el proyecto tal y como lo ha diseñado el gobierno municipal.

Para Chueca, Zaragoza necesita el nuevo campo porque "es la única gran ciudad que todavía tiene un estadio antiguo y porque además Zaragoza no se puede permitir perder la oportunidad de ser sede del Mundial 2030". Además, ha insistido, "no le cuesta dinero a la ciudad" y es clave para lograr grandes acontecimientos, como grandes conciertos. "En Barcelona están acogiendo un concierto como Coldplay, que en Zaragoza es imposible", ha dicho.

Ha considerado que el nuevo campo no es solo el único proyecto que estaría en peligro si gobierna la izquierda. Ha dicho que PSOE, Podemos y ZEC frustrarían el equipamiento para actividades culturales que proyecta el gobierno en los suelos del Portillo gracias a un acuerdo con los promotores del Wizink Center de Madrid. O el programa Volveremos, "que ha movido más de 130 millones de euros, que se ha quedado en el comercio local".

Plan de atracción de empresas

La candidata del PP ha destacado que proyectos como el plan de atracción de empresas, que prevé ventajas fiscales para las compañías que inviertan en la ciudad, podrían venirse abajo, dado que partidos como ZEC han expresado su rechazo. "Ha supuesto una reducción de impuestos que ha generado más de 1.200 millones de euros de inversión directa, más de 2 . 500 empleos", ha declarado.

"Lo que quieren precisamente es subir los impuestos, lo cual ahuyentará más la inversión en nuestra ciudad", ha advertido Chueca. "Estamos hablando casi de una inversión que suma 250 millones de euros que se puede hacer en nuestra ciudad, que conmigo como alcaldesa va a salir adelante", ha subrayado.

"Tenemos muy reciente, todos, en nuestra memoria, lo que pasaba en Zaragoza en 2017, en 2018 e incluso hasta el primer semestre de 2019. Y es que en Zaragoza no pasaba nada. Zaragoza estaba gris, Zaragoza estaba paralizada, no había eventos, no tenía ningún motivo de alegría y eso es lo que no puede volver a pasar", concluyó.