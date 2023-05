Nadie sabe quién es Elena Ariño, la 'doble' de Mariló Montero que se presenta por Vox en Épila

¿Mariló Montero como candidata de Vox Épila? Este martes saltaron las alarmas en redes sociales cuando se hizo viral una imagen de los candidatos de Vox Épila, en la que se podían ver a varios miembros del partido, y entre ellos, una foto conocida: la de Mariló Montero bajo el nombre de Elena Ariño López, la sexta en la lista.

Cartel de Vox en Épila, en la que figuraba por error Mariló Montero (quinta desde arriba) H. A.

Ignacio López Giménez, cabeza de lista de la formación en el municipio, explicó a 'elDiario.es' que era un error de imprenta, por lo que pidió perdón. "Algo pasó con el cartel. Ya los hemos retirado. Es que la candidata se parece”, añadió. Por su parte, Vox Épila hizo lo propio a través de Facebook : "Lamentamos el error de imprenta del cartel en el que aparecía la foto de Mariló Montero junto al nombre de nuestra candidata Elena Ariño López", escribieron en redes sociales.

Pero, ¿quién es Elena Ariño López?

El misterio reside ahora en quién es exactamente Elena Ariño López y por qué no se ha difundido su imagen real. Heraldo.es se ha puesto en contacto con López Giménez, pero el candidato de Vox al municipio zaragozano ha rechazado hacer declaraciones.

Desde Vox Zaragoza tampoco han contestado por el momento a la pregunta de quién es esta candidata. Otras fuentes cercanas al partido afirman que Elena Ariño "tiene que existir", puesto que, a la hora de elaborar las listas todo candidato tiene que presentar su DNI, aunque lo cierto es que ninguna de las fuentes consultadas ha confirmado conocerla.

Por otra parte, según ha podido saber HERALDO, podría tratarse de una candidata que no fuera de Épila, sino de otro lugar de Aragón, una práctica a la que suelen recurrir algunos partidos en municipios pequeños. El alcalde del municipio, el socialista Jesús Bazán Sanz, ha admitido que no tiene "ni idea" de quién, además de asegurar que "de Épila no es". "En las listas de Vox hay gente que es conocida y hay otra que no", ha explicado el primer edil. En el caso de Ariño, ha reconocido haber "oído" su nombre antes, como "una más en la lista", pero no la conoce personalmente. Respecto al incidente, el alcalde ha reconocido, resignado: "No sé por dónde cogerlo, es algo muy raro".

"Es la primera vez que oigo su nombre"

El primer concejal, Adolfo Díez Va, ha coincidido con Bazán: "Es la primera vez que oigo su nombre". "Mira que nos conocemos todos los del pueblo, pero a esta persona no la he visto en mi vida", ha incidido.

Misma opinión la de varios vecinos del municipio. "Lo estuve hablando con mis amigas pero ninguna la conocemos", ha comentado a este diario una joven de Épila. "De la señora esa no tengo ni idea, para mí que no es del pueblo", ha coincidido otra vecina.

Repetida sensación la plasmada en redes sociales, donde varios usuarios se preguntan si realmente existe esta candidata. En Facebook, una epilense ha publicado un 'post' en el que pregunta: "¿Alguien de Épila conoce o sabe quién es Elena Ariño López? Es por curiosidad ya". En el hilo, ningún usuario es capaz de afirmar que conoce a la candidata. "No, y otras dos más de la lista tampoco las conozco", ha comentado una mujer. "No tenían suficiente gente para la lista y se han inventado unos cuantos", ha especulado, a su vez, otro usuario.

Por buscarla, incluso la busca la propia Mariló Montero, quien ha señalado, entre risas, que ya que tiene una doble "la usaré".