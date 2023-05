El Ayuntamiento pide a la empresa de Concepción Arenal que abandone la obra

El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado formalmente a Inobare, la empresa que dejó a medio hacer la reforma de la calle de Concepción Arenal, en el distrito Universidad, que abandone la obra. En concreto, ha incoado el expediente de rescisión del contrato y la constructora tiene hasta el 9 de junio para contestar. En caso de que dé su conformidad, el Consistorio prevé acabar los trabajos con sus propios medios. De lo contrario, el proceso se alargará más en el tiempo.

La concejala responsable de Infraestructuras, Patricia Cavero, se reunió ayer con los vecinos y comerciantes de la zona para informarles de la situación. Por ahora, tal y como les indicó, y hasta que no se ponga fin al contrato, las brigadas municipales únicamente pueden actuar para acometer trabajos de urgencia, por lo que durante estos días se estudiará cuáles son las necesidades.

La rescisión del contrato, informaron fuentes municipales, conlleva un procedimiento jurídico administrativo que hay que seguir. En primer lugar, la contratista tiene un plazo de quince días para mostrar su conformidad y proceder a la liquidación. En caso de que se resuelva de esta manera, la intención del Ayuntamiento es entrar a ejecutar la reforma con medios propios.

Pero si no es así, las obras quedarían en el aire, porque el trámite se alargaría durante más tiempo y el Consistorio no podrá actuar hasta que el proceso no concluya. Lo que haría en este caso, si fuese necesario, sería ejecutar trabajos de urgencia para garantizar la seguridad de la zona. Los vecinos están a la espera de ver cómo evoluciona la situación, pero temen que tras las elecciones su problema pueda quedar en el olvido.

Una manzana saludable

Los trabajos de renovación comenzaron en noviembre y deberían estar ya terminados. El objetivo del proyecto, que incluye también la reforma de la paralela Pilar Lorengar, es crear una manzana interior accesible y saludable que potencie los recorridos peatonales. Para ello, se crearía una vía de plataforma única y se incluirían medidas de pacificación del tráfico.

También se quieren cambiar los conductos del subsuelo, por eso la calle se quedó completamente abierta cuando Inobare decidió paralizar los trabajos hasta que no se aprobara un modificado de 68.000 euros. Desde el Ayuntamiento aseguraron que la empresa estaba incumpliendo el contrato al dejar la calle "en unas condiciones de inseguridad absolutas" y le requirieron, como finalmente acabó haciendo, que al menos se ocupara de cubrir las zanjas.