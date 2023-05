Sequía y alergia: cómo y por qué la falta de lluvias es una pesadilla para los alérgicos

"Este año está siendo horroroso". Esta es la frase más repetida por quienes padecen alergia al polen, unos 150.000 zaragozanos que desde antes de que comenzara la primavera ya empezaron a padecer los característicos síntomas. "Es un picor constante de ojos, mucosidad a todas horas y molestias que se alargan en el tiempo. No recuerdo otros años estar tanto tiempo así", asegura Ana Pérez de Juan, zaragozana alérgica al polen de ciprés y del plátano. "Es horrible, a mí incluso me duele la cabeza en alguna ocasión. Hace un par de semanas aproximadamente parece que la cosa mejoraba, pero llevo unos días estornudando sin parar", comenta Silvia Mendoza, de 37 años y "alérgica desde pequeña".

La razón de este aumento de la sintomatología que tanto está haciendo padecer a los afectados es "que se ha unido el frío intenso que durante una semanas hizo durante el invierno con la falta de lluvias que llevamos arrastrando desde finales de 2022", apunta Alicia de Toro, responsable de la Estación de Aerobiología del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.

"El ciprés, por ejemplo, que empieza a polinizar en enero y febrero, este año lo ha hecho en marzo, llegando a juntarse con el polen del plátano a principios de abril. Al no llover, el polen se queda en el suelo y no se limpia, no desaparece, por lo que los síntomas perduran más en el tiempo", afirma de Toro.

"La sequía también ha supuesto la polinización tardía de las gramíneas, que aún sin despuntar, han hecho ya su aparición uniéndose al olivo, una situación que al menos continuará durante todo el mes de mayo", asegura la especialista, quien a pesar de que asegura que actualmente "el nivel de polen en Zaragoza no es demasiado alto", "sí ha habido momentos puntuales de gran explosión que han podido afectar de manera más directa a los alérgicos", según declaraciones de Alicia de Toro.

Síntomas de alergia al polen

"Cada vez hay más personas alérgicas y en cuanto suben un poco las temperaturas se nota en las boticas", asegura De Toro. De hecho, tal y como apunta la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, actualmente entre el 20 y el 25% de la población padece alguna enfermedad alérgica en España y hay estudios que señalan que para 2050 casi la mitad de la población tendrá algún problema de este tipo.

Los síntomas más comunes a esta reacción pueden afectar de la siguiente manera: