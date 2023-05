Cuándo son los fuegos artificiales de las fiestas del Arrabal en Zaragoza

Los fuegos artificiales y el Ebro se suelen hacer buena compañía, se llevan bastante bien. Tienen una cita anual allá a mediados de octubre, pero siempre que pueden vuelven a quedar, y no precisamente a escondidas; no tienen problema en declararse amor mutuo a la vista de todos. Esta semana, en las fiestas del Arrabal, hay otro encuentro anunciado entre estos dos amantes ardientes. Se puede decir que cada vez que se encuentran, saltan chispas, y aunque las aguas del río más caudaloso de España no son cristalinas y bajan escasas estos días, el reflejo de ese cariño no falta nunca. Toca noche de colores, luces en el cielo y mucha alegría por volver a disfrutar de la compañía mutua.

Los vecinos y visitantes, por su parte, están encantados de que se produzcan estos encuentros. Los esperan, los aplauden y los disfrutan al máximo. La nueva ocasión llega este domingo, 22 de mayo; sin embargo, el programa no revela la hora exacta. Sí hay una pista aproximada con la batucada de Saojomo que presidirá la actualidad de las fiestas desde las 20.30, todavía con luz solar. La salida de esta marcha de percusión y fiesta es en la plaza San Gregorio, y hará un recorrido por varias calles del barrio antes de pasar nuevamente por la plaza, enfilar hacia otros tramos de las mismas calles, ‘alcorzar’ por otras y terminar en el Balcón de San Lázaro, junto al Puente de Piedra. Concretamente, el recorrido será el siguiente: plaza San Gregorio, Sixto Celorrio, Valle de Zuriza, Sobrarbe, Pano y Ruata, plaza San Gregorio, Sixto Celorrio (contradirección), Manuel Lacruz, plaza Rosario, Villacampa, Sobrarbe, para acabar en el Balcón de San Lázaro.

Ahí, en la plaza del Balcón de San Lázaro, llegará el gran momento de la pirotecnia, que marca el final de las fiestas como en el Pilar, y que llegará ya con el marco de la noche en el cielo, que es como más luce. La traca fin de fiesta durará 5 minutos aproximadamente. Un buen plan para despedir el fin de semana. Y ojo, porque no es literalmente el desenlace de las fiestas, ya que el lunes es día solidario de las ferias, que se quedan esa jornada extra, con cabezudos para las fotos y un espectáculo infantil de payasos a cargo de Click Clown.