Tractorada en Zaragoza para pedir a la CHE más transparencia: "Vamos a perder el 100% de la cosecha"

Su medio de vida está en peligro. Y quieren ponerle solución. Unos doscientos agricultores catalanes se han manifestado este martes en Zaragoza ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para pedir a la institución "más transparencia" y "medidas reales y efectivas" contra la sequía. Alertan de que con las recientes restricciones de riego van a perder "el 100%" de la cosecha y piden ayuda para que eso no suceda. Unos cuarenta tractores han recorrido el centro de la ciudad hasta la sede del organismo de cuenca para hacer oír su grito de auxilio.

La movilización, convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, pretendía pedir asimismo una mayor planificación ante los cortes de agua. Denuncian que las medidas anunciadas por el Gobierno central, con 636 millones de euros en ayudas directas para los distintos sectores ganaderos, agricultores y apícolas, son "insuficientes". Desde la organización consideran que el real decreto "no está a la altura" de unas pérdidas de producción que cifran en 4.000 millones de euros, con un incremento del coste de los piensos de alrededor de 6.000 millones.

Los agricultores, que se reunirán mañana con representantes de la organización, se han concentrado a las puertas de su sede desde alrededor las diez de la mañana a modo de protesta. Mientras, los tractores han comenzado a aparecer, entre gritos, aplausos, vítores y pitadas, pasadas las once y media. Han sido unos cuarenta vehículos de este tipo los que se han desplazado desde distintas localidades de la cuenca catalana, muchos desde Lleida y el delta del Ebro, en un viaje por carretera que se ha prolongado durante más de diez horas.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de uniones, ha viajado desde Extremadura a protestar a puertas del Che junto a Unió de Pagesos. "Venimos a denunciar las irrisorias cantidades de dinero que se aprobó en el Real Decreto de la semana pasada para el sector agrario. Dicen que hay un paquete de presupuesto de 270 millones de euros pero no dicen ni para qué cultivo ni para qué zona. No está definido", lamenta. Cortés achaca la rapidez del anuncio a la proximidad de las elecciones: "Parece que el Ministerio de Agricultura tiene mucha prisa".

También considera que la cantidad que ofrecen desde el Gobierno " es insuficiente". "Nosotros hemos hecho un cálculo y estimamos que las pérdidas a nivel estatal son de 5.000 millones de euros", protesta.

"Venimos a denunciar el oscurantismo de las confederaciones hidrográficas. Da igual que sea la del Ebro, la del Tajo, la del Guadiana o la del Guadalquivir", explica Cortés, quien no duda en afirmar que muy pronto llegarán "también a Madrid". "Nunca sabemos el agua que tenemos, queremos que haya más luz y transparencia", concluye.

Desde el delta del Ebro

Toni Domingo, un joven agricultor, viene desde el delta del Ebro. Se ha recorrido 80 kilómetros con su tractor para pedir "una mejor gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro, en especial del Bajo Ebro". No solo es la agricultura lo que le preocupa, sino "todo el ecosistema del delta", que "es uno de los tres humedales más importantes de Europa". "El agua tiene un uso agronómico, no se puede negar, pero después de eso, no se desecha ni una gota de agua", afirma.

Para él, "es incalculable" lo que podrían llegar a perder si siguiera la "mala gestión". "Este año es el primero que nos vemos con restricciones de agua", afirma. El agricultor no entiende por qué les "avisaron a una semana de empezar el cultivo con todos los trabajos hechos". Domingo denuncia también "la falta de transparencia" del Gobierno. "No sabemos qué va a pasar ahora. No nos han dicho nada", denuncia.

Frente a la CHE, han leído un manifiesto en el que han reclamado "una información totalmente transparente de la gestión que ha llevado a cabo de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los sistemas que la integran". Igualmente, piden que el Gobierno de España "asuma las responsabilidades que se deriven" y compense a los agricultores "por los daños reales". "El Gobierno no es responsable de que llueva pero sí de gestionar los recursos", afirman.

Tensión entre manifestantes y Policía

Se han vivido momentos de tensión tras la lectura del manifiesto entre los agricultores y la docena de agentes que se agrupaba a las puertas de la Confederación. Los manifestantes han lanzado una traca de petardos ante la mirada de los policías. Acto seguido, algunos de los que protestaban han procedido a ofrecer paquetes de arroz al grito de “último arroz”, haciendo alusión a que “sin agua no hay fruta, ni arroz, ni hortalizas”.