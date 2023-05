Clara Cuesta: "La fascinación por el universo es algo intrínseco al ser humano"

En realidad, el universo está compuesto casi en su totalidad de una materia desconocida.Sí, la materia oscura. Ahora tenemos un modelo estándar de física de partículas, pero estas no explican cómo se comporta el universo; necesitamos otro tipo de materia, que llamamos oscura porque no interacciona con la luz.

Estos experimentos precisan de una gran cooperación internacional. ¿Un país solo no puede?Son tan complejos que exceden la capacidad de un solo país. Me gustan las colaboraciones porque trabajas por el interés común de la ciencia. Tenemos reuniones semanales en remoto, un par de veces al año de manera presencial, y así construimos estos detectores.

En 2020 recibió el premio L’Oreal-Unesco for Women in Science. ¿Queda mucho camino para la igualdad de mujeres en ciencia?Hay sesgos científicos a niveles muy diferentes y te los vas encontrando a lo largo de tu carrera. Se está trabajando y se está logrando, aunque estamos lejos de conseguir una igualdad plena. A mí me gustaría que no se truncaran las vocaciones científicas de las niñas.