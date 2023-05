El jefe de la Policía en Aragón declara contra dos mandos: "No creí el anónimo hasta que vi el vídeo"

El jefe superior de Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández, y varios altos mandos del Cuerpo Nacional declararon ayer como testigos en el juicio con jurado que se celebra desde el pasado miércoles en la Audiencia de Zaragoza contra el inspector jefe Enrique G. B. y el subinspector Rafael A. P. por el presunto hurto de 377 botellas de licor y vino de primeras marcas, así como de perfumes, cosméticos y prendas de ropa que estaban bajo custodia en dependencias policiales. Ambos se enfrentan a penas de entre 3 y 6 años de prisión acusados de un delito de malversación o, subsidiariamente, de apropiación indebida. Cargos que las defensas niegan y que achacan a un «complot».

La declaración del máximo responsable de la Policía en Aragón estaba prevista para el miércoles, de ahí que Juan Carlos Hernández pasara todo el día en los pasillos de la Audiencia esperando su turno. El retraso que acumula el juicio le obligó a aguardar ayer también toda la mañana, hasta que en torno a las 14.00 la magistrada- presidenta del tribunal popular, Pilar Lahoz, lo hizo pasar.

«Cuando me contaron que había llegado un anónimo, yo creí que era un anónimo sin sustancia, que todo era mentira. No me lo creí hasta que vi el vídeo y a estos señores haciendo lo que estaban haciendo», manifestó ayer Juan Carlos Hernández. «Hasta entonces –añadió–, yo confiaba al cien por cien en el inspector jefe (Enrique G. B., por entonces al frente de la Brigada Móvil y exresponsable de la de Seguridad Ciudadana). Pero al ver las grabaciones, ordené de inmediato que se abriera una información reservada». El objetivo de esta última era averiguar si había indicios de delito en la actuación de los dos mandos para dar cuenta a los juzgados, como finalmente se hizo.

Los dos acusados, durante el juicio con jurado que comenzó el miércoles en Zaragoza. Toni Galán

El acusado Enrique G. B. declaró durante su interrogatorio que se encargó de trasladar todos los efectos que había depositados en los calabozos de la Jefatura Superior a la antigua carpintería de la comisaría de Mayandía porque así se lo ordenó de forma directa el jefe superior durante la reunión de mandos que se celebró el 4 de septiembre de 2019. Preguntado por esta cuestión, Hernández aseguró ayer que no dio esa orden directa. «Yo mencioné que en los calabozos de Delicias había humedades y pedí que se despejaran los calabozos de Jefatura por si era necesario utilizarlos para el Pilar. Pero fue una orden general, no directa a Gascón», precisó. «Y desde luego –continuó–, lo que no se dijo en esa reunión es que el traslado de botellas y efectos se hiciera un domingo, que se hiciera con gente ajena y que se rompieran los precintos».

Para el máximo responsable del Cuerpo Nacional en Aragón, la actuación de los acusados, «abriendo las cajas y hurgando en ellas», como se ve en las imágenes, fue muy grave. «Teníamos tiempo suficiente hasta el Pilar para hacerlo bien con gente de mantenimiento, no con amigos», señaló, en referencia a los dos civiles que llevó Enrique G. B. a Jefatura el domingo 8 de septiembre de 2019 para transportar el material.

La defensa del encausado Rafael A. P. preguntó a Juan Carlos Hernández si sabía que las botellas de las que supuestamente se apoderó este se hallaron en un cuarto del Grupo de Hurtos. «No sé si se las llevó a casa o no, pero para hacer lo que hizo tuvo que romper los precintos de las cajas y manipularlas», recordó el jefe superior.