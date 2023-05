Filas kilométricas desde las 7.30 para conseguir el abono del Espacio Zity

Horas de cola para conseguir el abono del Espacio Zity al mejor precio posible. Cientos de jóvenes han hecho fila en el Caracol del Paseo de Independencia de Zaragoza esperando ser de los primeros en comprar las entradas para disfrutar de todos los conciertos de las Fiestas del Pilar que se organizan en Valdespartera.

Aunque la organización había anunciado que la venta de entradas iba a comenzar a las 16.00 del viernes 12 de mayo, han adelantado una hora y media la apertura de puertas para ir descongestionando la fila que se había formado. A las 14.00 la cola llega hasta más allá de los Cines Palafox, pasando por la calle Cádiz y rodeando los tres pisos del centro comercial.

"Esta es la primera vez que piden personal de seguridad", dice una joven guardia a las puertas del Caracol, que va indicando a los jóvenes dónde se tienen que colocar y evitando que se cuelen. "Se portan bien, pero hay que controlar las colas", explica.

Un grupo de jóvenes aprovecha para comer unas hamburguesas en la calle Cádiz mientras hacen tiempo. "Este es el primer año que puedo usar el descuento de estudiantes y me saldrá más barato que el año pasado", dice Cristina, una estudiante de 18 años. Ellas llevan allí desde las 12 y esperan que, una vez abiertas las puertas, no tarden mucho más.

Cientos de personas han acudido al Caracol de Independencia para conseguir los abonos para las fiestas del Pilar.

Un poco más atrás se encuentra Guillermo con sus amigos. "Hemos llegado a las 12.30, no esperábamos que fuera a haber tanta fila", confiesa el joven de 19 años. "El año pasado llegamos más tarde y casi no tuvimos que esperar", apunta. Su compañero de estudios Javier dice que el año pasado las compró "por internet, pero me salieron más caras".

Las primeras de la fila, desde las 7.30

Unos cientos de metros después, a las puertas del establecimiento donde se venden los abonos, se sitúan Ainhoa, de 19 años, y Estela, de 18. Son las primeras de la cola. "Han venido mi madre y la madre de una amiga a las 7.30 para cogernos sitio", confiesa. "Nosotras hemos llegado más tarde, como a las 11.00 para sustituirlas y no había mucha gente todavía", explica Estela.

Mientras hablan entre ellas, el organizador les pregunta: "¿Tarjeta o metálico?". Ya son las 14.30 y se abren las puertas para conseguir el abono que tanto tiempo llevan esperando. El grupo de amigas apenas tarda un minuto en comprar su pase, que les ha costado 60,50 euros por persona.

Respecto a qué artistas tienen más ganas de ver, Ainhoa afirma que tiene ganas "de Pilares en general", pero especialmente del concierto de "Lola Índigo y Maka, que lo acaban de anunciar en la cola". Estela coincide con ella, no puede esperar a ver a Lola Índigo.