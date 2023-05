La canción de Natalia Chueca que se ha hecho viral: "Desde 'peque' crecí contigo, con el cierzo y el Ebro vivo"

Natalia Chueca, candidata del PP, ha comenzado ya su campaña electoral para conseguir la alcaldía de Zaragoza, posición que hasta ahora ostenta su compañero de partido Jorge Azcón, quien se presentará en estas próximas elecciones para ser presidente de Aragón.

La candidata a la alcaldía de Zaragoza decidió tener su propia banda sonora para acompañar la campaña electoral, y la canción no ha tardado en hacerse viral en Twitter. Lleva por título 'La canción de Natalia Chueca', y ella misma la ha compartido en Tiktok, Spotify, Instagram y YouTube, acompañada de un vídeo con imágenes de la capital aragonesa.

"Estos días habéis escuchado una melodía que acompañaba unos 'reels' en mi canal y para mi alegría muchos habéis preguntado por ella. Notas que para mí, simbolizan lo que somos y cuánto nos gusta a los zaragozanos ser de Zaragoza, estemos donde estemos. Es la canción que quiero que me acompañe en mi camino a la Alcaldía de Zaragoza y que pongo a vuestra disposición también haciendo que llegue el espíritu de nuestra forma de ser a cada rincón. ¿Bailamos?", escribió Chueca en su cuenta de YouTube.

La canción habla sobre la ciudad y el sentimiento de ser zaragozano. "Desde peque crecí contigo, con el cierzo y el Ebro vivo, de ti salen héroes y amigos. Orgulloso de donde he nacido, te vi florecer en otoño, los que vienen se quedan todos. He llorado en la Romareda, no es una opción: volveremos a primera. Y aunque esté a 1.000 kilómetros de ti, pienso en el tubo si quiero comer por ahí", reza el inicio de su letra.

Varios tuiteros han compartido el vídeo en sus redes sociales y ya acumula más de 10.000 visualizaciones. "¿Qué es esta maravilla", dice una usuaria.

Tal y como han explicado fuentes del Ayuntamiento, la canción de Natalia Chueca ha sido creada por Zgz Lovers, un grupo de música anónimo que tienen su propio perfil en Spotify y que han compuesto en exclusiva para la candidata popular. Además, han avanzado las mismas fuentes, va a haber una versión jota de esta canción.

Chueca tiene un perfil de Spotify propio en el que comparte en varias 'playlists' sus canciones favoritas, incluida esta.