Aluvión de excusas y laberinto burocrático de algunas familias para librarse de la mesa electoral

Desde el pasado miércoles, la Junta Electoral Central de Zaragoza ha recibido un "aluvión" de excusas para justificar que el miembro designado de una mesa sea relevado el próximo 28 de mayo.

"Algunas nos están llegando por triplicado y cuadruplicado. Estamos requiriendo la documentación a todas las personas, y hay casos muy variados. Desde gente que presenta el DNI y piensa que ya está excusado a algunos que ni se han leído las instrucciones y ya están llamando o enviado excusas por todos los medios habidos y por haber", señalan.

En algunos casos, la complejidad de este trámite ha supuesto una auténtica "odisea" para algunas familias, como es el caso de la zaragozana Mirella García, madre y cuidadora principal de su hijo Lizer, con un grado III de dependencia. En su caso, advierte esta zaragozana, piensa poner una queja por el laberinto burocrático en el que se ha visto inmersa para poder justificar, tal y como recoge la ley, las responsabilidades familiares (por cuidado directo y continuo de familiar que no puede valerse por sí mismo) que en su caso le eximen de ser mesa electoral el próximo 28 de mayo.

"Desde el miércoles que me llegó la carta para ser vocal suplente, no he parado de presentar papeles. Les mandé el certificado de dependencia expedido a mi nombre y al de mi hijo, el certificado de discapacidad, con el grado de 80%, el documento en el que figuro como única cuidadora y otro firmado por el neuropediatra que se rellena cada 2 meses para poder proseguir con la prestación de cuidado de hijo con enfermedad grave que tengo concedida para poder excusarme de mi puesto de trabajo", explica esta zaragozana, al mostrar todos los informes presentados.

Para su sorpresa, el pasado viernes recibió una llamada de la Junta Electoral Central en la que seguían pidiéndole más documentación para poder librarse de formar parte de la mesa electoral. "El viernes me llamaron y me dijeron que me lo denegaban porque el padre podría cuidarlo, y no es así, porque mi marido tiene un problema de espalda. Y ayer (por este martes) me dijeron que tenía que mandar más justificantes porque no era suficiente. Llevo desde el lunes con el chico ingresado, he tenido que bajar a casa a por papeles y pedir favores por todos lados... Con la carga que tenemos me han hecho pasar unos días muy malos, y creo que finalmente ayer rectificaron y me pidieron disculpas porque les dije que si no me lo aceptaban iría con mi hijo y con la prensa a las 8.00 de la mañana a la mesa para que vieran todos cómo estaba", declara.

La normativa contempla la situación de esta madre y otras responsabilidades familiares que eximen de ser mesa electoral, tal y como se recoge en el apartado tercero de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, como "razones que en todo caso justifican, por sí solas, que el miembro designado de una Mesa Electoral sea relevado del desempeño del cargo". Por eso, esta madre zaragozana no entiende el laberinto burocrático que le ha tocado vivir en la última semana para justificar una situación que argumentó y fundamentó -vía telemática- desde el primer momento.

"Tengo tres correos que les envié adjuntándoles documentación, todo eso con el estrés de tener a mi hijo ingresado con una infección en la sangre. Me han hecho pasar unos ratos que muy malos y todo el tiempo se excusaban con que el padre estaba también, pero aunque el padre pudiera -que no es el caso- es una situación en la que muchas veces tenemos que estar los dos", recalca esta madre, que con su testimonio querría evitar a otras familias que se vean en una situación parecida este "laberinto burocrático" en el que se han visto inmersos.

"Al final a mí me han llamado para pedirme disculpas, y lo agradezco, pero no quiero que les pase a otras familias; quiero que haya un poco de empatía con estas cosas", pide.

Desde la Junta Electoral Central insisten en que siempre que se llama a una persona es para pedirle que amplíe la documentación presentada. "La denegación se hace por escrito con un acuerdo que podrá recurrir la persona mediante un contencioso administrativo. Pero si vemos que la documentación está incompleta, se les llama", explican desde este servicio de la capital aragonesa.

En ningún caso, argumentan, se les da la resolución por teléfono. "Hay personas que te dicen que no van a presentar más cosas y entonces les manifestamos que mientras no tengan el sí a la excusa que han presentado, tienen la obligación de ir a la mesa", señalan las mismas fuentes, quienes advierten del elevado volumen de excusas que tienen por resolver. "Algunas nos están llegando por triplicado y cuadriplicado. Estamos requiriendo la documentación a todas las personas, y hay casos muy variados. Desde gente que presenta el DNI y piensa que ya está excusado a algunos que ni se han leído las instrucciones y ya están llamando o enviado excusas por todos los medios habidos y por haber", señalan las mismas fuentes.

Todos aquellos que han sido citados para formar parte de una mesa electoral y tengan un motivo justificado para no ir disponen de "siete días naturales" para recurrirlo desde que reciben el nombramiento.

Por su parte, esta madre zaragozana insiste en que entiende perfectamente la labor de la Junta Electoral Central de comprobar las excusas e impedimentos que reciben para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No obstante, pide eliminar "trabas" para casos como el suyo. "Sé que la persona que me atendió no tiene la culpa. Al contrario, la entiendo porque hace su trabajo y bastante hizo con llamar. Pero me parece que habría que mejorar el sistema para facilitar de alguna manera el trámite a aquellos que verdaderamente tenemos una razón de peso que la ley contempla como excusa o impedimento para no estar ese día", concluye esta madre.