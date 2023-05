La contaminación del aire solo preocupa al 46% de los aragoneses, la cifra más baja de España

Desde que el pasado 1 de enero entrara en vigor la norma que obliga a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a implementar Zonas de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha establecido una ZBE provisional, que abarca el Paseo Echegaray y las calles San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda y calle Mayoral. Al tener un carácter provisional, su puesta en marcha de momento no implica la imposición de sanciones a los ciudadanos, sino que está enfocada en la concienciación gradual de los zaragozanos hasta que se apruebe una nueva ordenanza municipal.

Sin embargo, muchos otros municipios aragoneses todavía no han implementado un plan para estas áreas. Si las ciudades parecen no estar preparadas (de los 149 municipios que deben implementarla, solo 12 lo han hecho por el momento, Zaragoza entre ellas), tampoco lo están los ciudadanos, pues más de la mitad de los aragoneses desconoce qué son las ZBE, según confirma un estudio llevado a cabo por el Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa.

2023 ha traído consigo novedades para la movilidad urbana. Desde el pasado 1 de enero, la Ley de Cambio Climático exige a algo más de 150 municipios españoles implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), impidiendo el acceso al centro urbano a los vehículos más contaminantes. La norma establece que los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados deben adoptar de forma gradual planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones de la movilidad incluyendo, entre otros, el establecimiento de zonas de bajas emisiones.

Pero, a pesar de la inmediatez de la implantación de las ZBE, los ciudadanos no tienen muy claro qué suponen. De hecho, un 52% de los habitantes de municipios aragoneses de más de 50.000 habitantes declara no saber lo que son, 6 puntos porcentuales por encima de la media nacional, que se sitúa en un 46%. Existen, además, diferencias reseñables entre los municipios de Aragón con la capital, ya que, curiosamente, en Zaragoza, hay un mayor desconocimiento sobre las ZBE, con un 61% de encuestados que admite no saber qué son.

Una vez explicado el concepto de las ZBE, el 86% de los aragoneses se muestra a favor de su implantación, por encima de la media nacional, que se sitúa en un 82%, lo que pone de manifiesto la importancia de una clara comunicación a los ciudadanos y sus implicaciones, si bien solo 3 de cada 10 estarían a favor siempre que no le afecte a la movilidad con su vehículo.

Cambio de hábitos de movilidad, ¿y de vehículo?

La implementación de las Zonas de Bajas Emisiones conlleva que los vehículos más contaminantes no puedan acceder al centro de las ciudades. En este sentido, con un parque móvil cuya edad media se sitúa por encima de los 13 años, muchos de los vehículos que circulan actualmente por el centro de las ciudades ya no podrán hacerlo. De hecho, uno de los criterios definidos para poder acceder a las ZBE es el tipo de distintivo ambiental de los vehículos y, según los resultados del estudio llevado a cabo por Alphabet, un 61% de los aragoneses de municipios de más de 50.000 habitantes desconoce qué distintivo tiene su vehículo, cifra que desciende hasta el 50% entre los zaragozanos.

Ante este nuevo escenario, un 13% de los aragoneses considera que tendrá que adquirir un vehículo más sostenible para acceder al centro de su ciudad, 3 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. De los que valoran esta opción, la mayoría se decantan por el híbrido, seguido del vehículo híbrido enchufable. En el caso concreto de la capital aragonesa, las cifras son aún menores, puesto que solo un 11% afirma que adquirirá un nuevo vehículo para poder acceder al centro de Zaragoza, siendo la opción favorita el vehículo híbrido y después uno 100% eléctrico.

La entrada en vigor de las ZBE no solo tiene un impacto en el tipo de vehículo a adquirir en el futuro sino también en el cambio de los hábitos de movilidad de los ciudadanos. Así lo declara un tercio de los ciudadanos de municipios aragoneses de más de 50.000 habitantes (cifra similar a la de Zaragoza), quienes perciben que sus hábitos de movilidad cambiarán con la entrada en vigor de las ZBE.

Poco preocupados por la calidad del aire

Mientras que el 72% de los españoles afirman estar preocupados por la calidad del aire, Aragón es la comunidad autónoma donde sus habitantes se muestran menos preocupados por la contaminación. De hecho, según la última encuesta de Alphabet, solo un 46% afirma estar preocupado por este tema, siendo así los únicos españoles donde más de la mitad de los habitantes afirman no sentirse afectados por la contaminación. En el caso de los habitantes de Zaragoza, la preocupación asciende hasta el 71%, acercándose así a la media nacional.

A parte de la implementación de las ZBE, los aragoneses consideran que existen otras medidas para mejorar el aire de su región. La que perciben como más interesante, con un 76%, es el fomento del transporte público (abonos gratuitos, más líneas, mayor frecuencia…), cifra que asciende hasta el 86% en el caso de los zaragozanos. Los aragoneses apuestan a continuación por aquellas medidas enfocadas en el incremento de los planes de ayudas para la compra de vehículos eléctricos (un 48%). Otras medidas también muy valoradas por el 42% de los encuestados son el aumento de las zonas peatonales, (un 48% en Zaragoza), seguido de un 38% que apuesta por la instalación de parkings disuasorios en las entradas de las ciudades.

Asimismo, del estudio de Alphabet puede extraerse que las acciones que implican asumir un coste adicional para el ciudadano son, con diferencia, las peor valoradas (6% en el caso del pago de peajes y 8% en el del estacionamiento regulado).

Sobre los motivos que han llevado al Gobierno a crear las ZBE, un 74% de los aragoneses cree que responden a motivos medioambientales, la cifra más alta a nivel nacional y 5 puntos porcentuales por encima de la media nacional, seguido muy de lejos de aquellos que consideran que su puesta en marcha se realiza para mejorar la salud de los ciudadanos (22%). Sin embargo, un 18% de los encuestados afirma que esta medida responde a fines políticos y otro 18% que persigue un fin recaudatorio, siendo una de las comunidades que menos ha optado por estas opciones y muy lejos del resultado nacional con un 29 y 25%, respectivamente. No piensan lo mismo los habitantes de la capital, pues el 31% opina que estas opciones son las que promueven la implantación de las ZBE.