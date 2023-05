Un hombre pasea por Zaragoza agarrado a una furgoneta en marcha

Los comportamientos temerarios al volante o con vehículos en marcha se reproducen con relativa frecuencia en las ciudades. Hace unos días se hizo viral el vídeo de la Guardia Civil en el que se veía cómo un coche circulaba con varias personas sentadas en la ventanilla del vehículo a la altura del municipio zaragozano de Quinto.

Ahora han sido las imágenes de un hombre agarrado a la parte trasera de una furgoneta en marcha y circulando por el centro de Zaragoza las que está llamando la atención.

Según el vídeo que publica Social Drive, que se hace eco principalmente de infracciones de tráfico, el hombre sube a la parte trasera de la furgoneta y circula agarrado a ella por la calle de Conde de Aranda de la capital aragonesa.

Una persona agarrada a la parte trasera de una furgoneta en marcha



📹 Zaragoza pic.twitter.com/2Nq1ZYCfOe — SocialDrive (@SocialDrive_es) May 5, 2023

El vídeo comienza a la altura del número 52, en dirección al céntrico Coso, pero no se sabe desde cuándo viajaba como 'polizón'. Lo que sí se ve es el momento en el que da por finalizado su arriesgado su viaje. Cuando el vehículo gira hacia la derecha hacia la calle Mayoral, el hombre se baja como si nada, en medio de la calzada por la que circulan el resto de coches, y continúa su trayecto a pie.

Hay comentarios al tuit para todos los gustos. Desde los que lo tildan de "Uber low cost" o incluso "Agarracar", a los que comparan al infractor con "Buzz Lightyear en la pelicula de Toy Story".

También bromean con la idea de que se trate de Spiderman o incluso el actor Tom Cruise: "A él le gusta filmar las acciones de riesgo sin doble", escribe un tuitero.

"Tras una semana de viaje por Egipto, esta noticia no me sorprende en absoluto", dice otro usuario de la red social.

Lo que está claro es que no es habitual esta conducta irresponsable en Zaragoza y el protagonista tuvo suerte de no resultar herido y de no encontrarse con la Policía Local, el viaje le hubiera salido caro.