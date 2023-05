Lola Ranera: "El tranvía no debe ser un proyecto local, sino del área metropolitana"

La candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, quiere ir más allá de la línea 2 del tranvía, que conectaría el este y el oeste de la ciudad, para convertir este medio de transporte en un nuevo servicio para el área metropolitana, con conexiones con Plaza, el aeropuerto y el resto de infraestructuras ferroviarias. “El tranvía no debe ser un proyecto local, sino del área metropolitana”, ha dicho. A su juicio, la financiación no será un problema gracias a las ayudas de la UE y del sector privado, dado que está convencida de que la explotación de este medio de transporte suscitara interés de las empresas.

Esta ha sido una de las ideas que ha lanzado Ranera en el marco de las conversaciones electorales que ha organizado HERALDO en el edificio de la Caja Rural de Aragón. Pero la movilidad no ha sido la única propuesta de la candidata. La atención a los barrios ha sido el segundo eje de su intervención hasta el punto de colocarlo al nivel de proyecto estrella: propone un modelo de distritos “policéntricos”, en el que a 10 o 15 minutos los vecinos tengan todos los servicios.

La conversación, moderada por el director de HERALDO, Mikel Iturbe, ha comenzado por la movilidad, con el tranvía como principal reclamo. Ha insistido en que la línea 1, la que une Valdespartera y Parque Goya, “es una historia de éxito” que es exportable a una segunda.

También ha explicado que, pese al importante pasivo que arrastra la sociedad mixta, la infraestructura se sigue pagando todos los meses si generar dificultades ni a las empresas concesionarias ni al Ayuntamiento. “Niego categóricamente que no se pueda hacer la línea 2 de tranvía y que no se pueda pagar”, ha dicho.

Para Ranera, “Zaragoza tiene una deuda con los 250.000 zaragozanos” que viven en barrios sin conexión tranviaria “y que han sufrido una huelga de 650 días”, en referencia a los paros del bus urbano. Pero para que la infraestructura pueda captar fondos europeos, la líder socialista ha defendido pensar en clave metropolitana, no solo local.

Lola Ranera y Javier Lambán se saludan este viernes tras la charla organizada por HERALDO. José Miguel Marco

“Hay que conectar con el AVE, el aeropuerto, ir hasta Plaza... A Plaza suben 16.000 personas mayoritariamente en coche. Para que se deje el coche en casa hay que impulsar el transporte público”, ha insistido. Ha apostado por la intermodalidad y por trabajar por fases y ha aprovechado para criticar a su principal rival, la candidata del PP Natalia Chueca, por no reordenar las líneas de bus urbano. En su opinión, la edil popular “es lo peor que le ha pasado a la ciudad”.

Nueva Romareda

Ranera se ha referido además al proyecto de campo de fútbol que está impulsado el Ayuntamiento de Zaragoza y el club, que el Gobierno de Aragón rechaza entre otros motivos porque considera que no se está tramitando de acuerdo a la ley. La candidata socialista no ha rechazado que los propietarios del Real Zaragoza inviertan en el estadio, pero ha preferido criticar al actual alcalde, Jorge Azcón, a quien ha responsabilizado de que la ciudad no tenga un nuevo estadio. “El único que pone en riesgo el campo de fútbol es el señor Azcón”, ha dicho.

“Azcón no ha hecho nada en cuatro años. Ahora tiene una emergencia electoral que tiene que resolver”, ha dicho. En su opinión, los constantes requerimientos de la DGA, con la amenaza abierta de que todo acabe en los tribunales, son responsabilidad “de la chapuza del señor Azcón”.

“Cuando hay prisas, las cosas se hacen mal”, ha subrayado. “Si hubiera hecho su trabajo hace tiempo, ahora los funcionarios no dirían que está mal hecho. Que responda a los requerimientos y ya está. Este no es un tema político, sino de hacer las cosas bien”, ha insistido.

Ante el riesgo de que los problemas expresados por la DGA puedan retraer a los inversores a la hora de impulsar el estadio, ha subrayado que “el alcalde ha perdido el tiempo distraído en hacer partidismo y en confrontar”.

Tras decir que el club no debería mostrar el proyecto al estar abierto el proceso de licitación, ha dejado claro que si ella es alcaldesa, “el 29 de mayo habrá un campo de fútbol”, aunque ha defendido un modelo concesional a 40 años “para que el campo siga siendo municipal”. “El señor Azcón ha decidido privatizarlo”, ha dicho.

"Orgullo de barrio"

Los barrios han articulado gran parte de su discurso. De hecho, ha proclamado su “orgullo de barrio”. Ha incidido en su proyecto “Barrios 10”, que permitirá mejorar 140.000 metros cuadrados de espacios públicos. Ha citado por ejemplo el proyecto de recuperación de la antigua cárcel de Torrero como espacio para la memoria democrática, la Ciudad de la Infancia en las antiguas naves de Giesa en Las Fuentes o el espacio para los mercados en la explanada de la estación del Norte, en el Arrabal.

El autoconsumo energético, la lucha contra el cambio climático o la necesidad de ampliar la superficie industrial de la ciudad para seguir atrayendo empresas han sido otras cuestiones en las que ha hecho hincapié Ranera.

La conversación electoral con Lola Ranera reunió a numeroso público en el edificio de la Caja Rural. José Miguel Marco

Preguntada por cuestiones concretas, como su opinión sobre la plaza de Salamero que acaba de reformar el Ayuntamiento de Zaragoza, no ha querido entrar en la cuestión estética. No obstante, ha apostado “por renaturalizar las plazas”. “La señora Chueca, en lugar de plantar árboles, lo que hace es poner cemento”, ha ironizado.

También ha hablado de vivienda, uno de los temas clave de esta campaña electoral. Tras prometer la construcción de 500 viviendas en la orla este, ha dicho que esto no significa que haya que dejar de apostar por el crecimiento de la ciudad hacia el sur, como fija el Plan General.

En su opinión, la clave es generar suelo público para construir vivienda y atender “la tragedia” de los jóvenes que no pueden independizarse por no poder acceder a una casa. “O intervenimos en el mercado o habrá un bloqueo del paso a la vida adulta por parte de los jóvenes”, ha dicho. Ha destacado además que es necesario impulsar vivienda para “regenerar los barrios”. “Eso garantiza que los jóvenes se quedan en los barrios”, ha afirmado.

Respecto a la financiación de sus planes inversores, no ha dicho que vaya a recurrir a la deuda. También ha rechazado subir impuestos. Ha señalado que la deuda viva hoy supone un 80% de los ingresos corrientes y 50 millones de euros que se amortizan anualmente. También ha dicho que estos últimos años Zaragoza ha tenido “un récord de ingresos” derivados de las aportaciones del Gobierno de España, la UE y la DGA. “La situación del Ayuntamiento es saneada”, ha dicho Ranera, que ha atacado a Azcón “por no hacer inversiones”.

"Ni Chueca ni yo tendremos mayoría absoluta"

En clave política, ha defendido el proceso de elaboración de listas de su partido, que en su opinión parte de los afiliados, frente a un PP en el que “funciona el dedo”. “A nosotros nos gusta más la democracia”, ha dicho. También ha asumido que ni ella ni Natalia Chueca obtendrán mayoría absoluta, por lo que habrá que pactar después de las elecciones.

“El PSOE tiene capacidad de pacto tanto a la izquierda como en el centro. Lo que está cerrado es que el PP va a pactar con Vox, lo que quiere decir un retroceso en derechos”, ha explicado. Ranera ha dicho además que espera que los acuerdos a los que ella llegue con los otros partidos deriven en un gobierno de coalición. “Así hay una mayor coordinación. Dicho esto, ya veremos”, ha dicho.

Ranera ha defendido la marca PSOE, pero ha subrayado entre aplausos de los militantes y simpatizantes que asistieron al acto que “el mejor activo es Javier Lambán”. “La marca Lambán es espectacular, no solo en Aragón, en España”, ha señalado.

También ha dicho que si pierde las elecciones, seguirá trabajando en el Ayuntamiento desde la oposición. Eso sí, ha aconsejado a Natalia Chueca que pase a la oposición porque es ahí “donde se conoce la ciudad”. “En la oposición estará muy a gusto”, ha bromeado Ranera, que ha aprovechado para pedir un cara a cara electoral con la candidata del PP.