Un colegio de Educación Especial, sin rampa de emergencia: "En caso de incendio no podrían escapar"

Desde que las familias del Ampa del Colegio público de Educación Especial Ángel Riviere de Zaragoza solicitaron por primera vez la construcción de una rampa de evacuación en la primera planta del centro han pasado casi 20 años.

"Ya desde el año 2004, existe un informe emitido por el Inspector Jefe del Servicio contra Incendios de Salvamentos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se hacía constar que el edificio no reunía las medidas necesarias para la evacuación y sectorización que exige la ley", explica David García, presidente del Ampa del C.P.E.E. Ángel Riviere y padre de un niño con discapacidad de 12 años.

El informe emitido ese año por los Bomberos recoge varias irregularidades que habría que subsanar, "la más importante" -subrayan las familias-, la falta de una rampa de evacuación.

"El problema -cuentan varios padres- es que muchos niños van en silla de ruedas y no pueden evacuarse ellos mismos. Hay chicos que pesan mucho. Mi hijo ya pesa 40 kilos, pero los hay de 21 años, ya hombres, que pesan 70 y 80. Las profesoras no podrían cogerlos para bajar en caso de emergencia", denuncia García.

Actualmente, en este centro de Educación Especial de Zaragoza estudian más de 50 alumnos con discapacidad. El colegio dispone de dos plantas, si bien la mayoría de aulas se encuentran en el piso de arriba. "En el día a día hay más movimiento arriba que abajo, porque hay más clases y se encuentran también allí la sala de fisioterapia, logopedas, etc.", explican las familias, preocupadas por la demora en la ejecución de un proyecto del que aseguran es conocedora "y desde hace tiempo" la administración autonómica. "La directora llama todos los años para recordar esta cuestión a Educación", subrayan las familias.

David García, presidente del Ampa del C.P.E.E. Ángel Riviere de Zaragoza.

Así pues, en el año 2017, las familias interpusieron una denuncia ante el Justicia de Aragón presentando los informes municipales que recogen las deficiencias detectadas en el edificio y la falta de un plan de evacuación en caso de emergencia. "El Justicia se puso en contacto con el Gobierno de Aragón a ver qué pasaba. Posteriormente se hizo un recordatorio hasta en cuatro ocasiones (26 de junio, 31 de julio, 6 de septiembre y 18 de octubre de 2017), y no fue hasta noviembre de ese mismo año cuando se tuvo la primera respuesta de la DGA", recuerda el actual presidente del Ampa, al relatar la lucha de estas familias. "Nos consta que Ampas anteriores a la nuestra, de 2004 a 2014, insistieron también para que se pusiese la rampa y no hubo respuesta. Lo fundamental sería preservar la seguridad de los niños. Imagínate que hay un incendio. No tendrían posibilidad de escapar. O vienen los Bomberos rápido o aquí hay una tragedia", advierten las familias.

Una promesa que no llega a cumplirse

Después de años reclamando a la DGA esta cuestión, las familias consultadas reconocen estar ya "cansadas" de tanto esperar. En noviembre de 2017, según consta en un documento remitido al Justicia en respuesta a su queja, el Gobierno de Aragón les respondía que estaba inmerso en la redacción del "proyecto para la construcción de la rampa en el CEE Ángel Riviere de Zaragoza", asegurando que estaba previsto incorporar esta actuación a las inversiones presupuestarias del año 2018 para equipamientos educativos, dando así por "finalizada" su intervención y quedando "archivado el expediente", según consta en un documento oficial al que ha tenido acceso Heraldo.

"Si no hacen nada a corto plazo, solo nos queda movilizarnos con nuestros hijos en la DGA"

"En el 2018 se debería haber hecho. Y en el 2020 volvemos a hacer un escrito a la directora provincial de Educación adjuntando de nuevo todos los informes, y ya no contestaron. Es increíble cómo pasan del tema. Conociendo perfectamente la situación, nunca hacen nada. Reconocen que hay un proyecto pero son solo buenas palabras. Somos un colegio pequeño, e insignificantes para ellos", lamentan varios padres, que no descartan movilizarse llegado el caso a las puertas de Educación. "Si no hacen nada a corto plazo, solo nos queda presentarnos con los hijos en la DGA. Hemos esperado pacientemente y les hemos dado un voto de confianza. Pero ya estamos cansados de esperar", confiesan las familias.

Qué hacer en caso de incendio

Desde que se construyó el centro, el presidente del Ampa subraya que por fortuna no ha pasado nunca nada grave. Sí cayó un rayo en el edificio hace unos años, y se dio una especie de conato de incendio, pero se actuó a tiempo, añade.

Aun así, las familias temen que el día menos pensado suceda algo que ponga en riesgo a profesores y alumnos por la falta de un plan de evacuación eficaz y adaptado a la norma, como recogen varios informes técnicos emitidos por el Ayuntamiento de Zaragoza. Así las cosas, ¿qué pueden hacer estos niños y sus responsables en caso de una emergencia en el piso de arriba?

"En caso de incendio, hay una recomendación de Bomberos a la profesora que le aconseja encerrarse con los chicos en un aula de la planta de arriba y esperar a que lleguen. Ojalá no pase nunca nada, pero si pasa, sería horrible", cavila Diego Arrese, padre de otra niña de 12 años que es alumna del centro.

A su juicio, que un colegio de Educación Especial como éste, que está en un edificio público, no disponga de un plan de evacuación es "grave". Por eso, piden una vez más el compromiso de la DGA a ofrecerles una alternativa.

"Ahora hay un proyecto de rampa presupuestado. A nosotros nos da igual un ascensor exterior que una rampa si cuesta menos. Queremos un sistema alternativo que cumpla con el plan de evacuación", reivindica.

La DGA, por su parte, reconoce que se está trabajando en un proyecto para dar solución al alumnado del centro y al cuerpo docente en materia de seguridad y evacuación. Al parecer, "se detectaron algunas dificultades técnicas y se está estudiando cómo llevar a cabo la obra", señalan fuentes de Educación, quienes precisan que en estos momentos se está actualizando el presupuesto a la espera de proceder a su licitación.