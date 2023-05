Un menor de 13 años acusa de abusos a su padre en Zaragoza: "No lo soportaba más"

Una denuncia por presuntos abusos sexuales formulada por su propio hijo sentó ayer en el banquillo de los acusados a Pedro C. M., quien se enfrenta a una pena de 5 años de prisión acusado de valerse de su autoridad como padre para aprovecharse del menor. La víctima, que ha cumplido ya los 13 años, asegura que fue a partir de los 11 cuando empezó a notar un comportamiento extraño por parte de su progenitor. «Al principio pensé que era en plan broma, pero aquello se hizo habitual y empezó a molestarme. Se lo dije, pero él siguió haciéndolo», explicó el chaval al tribunal.

El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza quiso saber por boca de la víctima qué tipo de conductas habían llevado al chico a denunciar al encausado. Y este le explicó que todo comenzó en el verano de 2021, cuando le comentó a su padre que le había empezado a salir vello púbico.

Según contó el chaval, a partir de ese momento, el hombre se empeñaba en verle los genitales y aprovechaba cualquier excusa para manosearlo. «Y cuando me negaba, me amenazaba con darme una hostia», declaró el chico. «En casa, me pedía que me sentara o tumbara encima de él. Otras veces, en el coche, me ponía la mano junto a los genitales. Yo se la quitaba, pero él la volvía a colocar», añadió.

El menor asegura que pidió a su padre repetidas veces que parara, sin conseguir, al parecer, que el comportamiento del investigado cambiara. El chico estalló la noche en que el acusado, en la terraza de un bar, le pidió que le diera un abrazo. «Terminó intentado meterme mano por debajo del pantalón. Yo no lo soportaba más y se lo conté a mi madre», narró el denunciante.

El acusado y su mujer se divorciaron cuando su hijo tenía tan solo un año. La custodia fue otorgada a la madre, pero el hombre disfrutaba de un régimen de visitas que perdió cuando se produjo la denuncia. «Llevo 398 días sin poder ver a mi hijo», se lamentó ante el tribunal. El padre del menor declaró que «jamás» se ha propasado con el chico y que está convencido de que todo obedece a algún tipo de venganza de su exmujer. «Cuando nos separamos me dijo que me quería ver muerto o en la cárcel», manifestó.

A raíz de estos hechos, el chaval recibe tratamiento psicológico y ha sufrido varios episodios autolíticos. «Pero ahora estoy mucho mejor», reconoció.