Azcón defiende el trabajo “jurídicamente impecable” de la operación Romareda ante el “boicot permanente” de la izquierda

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha defendido este miércoles el trabajo “jurídicamente impecable” que ha hecho el Ayuntamiento de cara a la construcción y explotación de la nueva Romareda tras el recurso presentado por Podemos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ante las dudas suscitadas por los pliegos.

Según el regidor, la formación morada solo busca “retrasar el proyecto”. “Pero no lo va a conseguir. Va a ver la luz y estoy convencido de que en muy pocos días lo vamos a ver en infografías. Dentro de poco veremos también las obras y cómo por fin Zaragoza y el Real Zaragoza tienen el campo de fútbol que merecen la ciudad y el equipo”, ha agregado.

Según Podemos, el proyecto no debería haberse tramitado como un contrato privado, sino como uno administrativo. De acuerdo con su portavoz, Fernando Rivarés, la fórmula elegida –un derecho de superficie a 75 años– hará perder a la ciudad unos ingresos estimados de explotación de “514,5 millones de euros”.

El partido no ha pedido medidas cautelares para no paralizar el proceso, motivo por el que tampoco lo judicializará. Cree, no obstante, que el equipo de gobierno ha “retorcido la norma”.

Azcón no ha ocultado su “preocupación” por los intentos de una izquierda “liderada por el PSOE” de “boicotear permanentemente” el proyecto de la nueva Romareda. “Podemos da un paso más que se une a los que ya dio ya desde sus responsabilidades en el Gobierno de Aragón a la hora de hacer determinados informes en contra del campo. Yo confío en que el Tribunal de Contratos va a reconocer el trabajo jurídicamente impecable que se está haciendo y que, por tanto, el plan siga adelante aunque quieran hacer ruido en una época electoral especialmente sensible”, ha remarcado.

Se trata, pese a todo, de algo que “no es nuevo”. “Que la izquierda va contra los proyectos de la ciudad es algo que ya conocíamos. Lo vimos con el contrato de limpieza. En ese caso fue el PSOE el que intentó llevarlo al Tacpa con la intención de retrasar el contrato y que la capital no estuviera más limpia”, ha manifestado.