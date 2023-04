La ordenanza de limpieza de Zaragoza sigue adelante entre críticas de la izquierda a las multas

La nueva ordenanza de limpieza de Zaragoza, que multará a quienes tiren colillas al suelo, dejen basura fuera del contenedor o no limpien los orines de sus mascotas, superó ayer la votación de la comisión de Servicios Públicos con el único apoyo del PP, los concejales no adscritos y los dos ediles de Vox. La izquierda en bloque criticó la normativa, que pasará la próxima semana por pleno, por "incompleta", "punitiva" e "irreal".

El socialista Alfonso Gómez Gámez afeó a Natalia Chueca no haberla consensuado con las entidades vecinales y los grupos municipales. También arremetió contra la posibilidad de sancionar a quienes tiendan o rieguen sus plantas produciendo molestias o ensuciando la vía pública. "A mí me gusta la ropa tendida. Es un símbolo de barrio humilde y clase trabajadora, y parece que eso le molesta", señaló.

Tampoco comparte que se pueda multar a personas que busquen en la basura. "Si lo hacen, o tienen síndrome de Diógenes o lo hacen por necesidad, no creo que sea por entretenimiento", manifestó.

En esta línea, Alberto Cubero, de ZEC, pidió más "gestión y concienciación", y puso en duda que la Policía Local vaya a poder asumir esta sobrecarga de trabajo. "No va a tener capacidad. Me preocupa que el carácter punitivo acabe siendo selectivo", expuso.

Para el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, la ordenanza "criminaliza y está incompleta". "Hay que educar y ofrecer soluciones antes de prohibir", señaló. Por contra, Chueca recordó que la normativa no se actualizaba desde 1986 y que no se han dejado de hacer campañas de concienciación. Además, acusó a la izquierda de buscar "excusas extrañas" para no apoyar la iniciativa, que entrará en vigor a los 15 días de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En este sentido, destacó que, gracias a las últimas ofertas de empleo público, "no queda por cubrir" ninguna plaza de Policía Local.