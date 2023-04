Condenados por usar una tapa de alcantarilla para robar en un bar de Zaragoza

Tres jóvenes de 22 años, acostumbrados a robar en establecimientos rompiendo las lunas con tapas de alcantarilla, fueron juzgados ayer por un delito de robo con fuerza cometido en febrero de 2021. Los tres estaban acusados de entrar en un bar del barrio de Valdespartera y apropiarse de los 300 euros que había en la caja registradora. Para acceder al local, como suelen hacer habitualmente, fracturaron un cristal de una ventana con la tapa de alcantarilla que cogieron en el lugar. Además, causaron destrozos en el local por valor de 5.733 euros.

El fiscal pedía inicialmente tres años y medio de prisión para Brayan M. C. y Emrah I., ya que el tercer acusado, Tiberium C., se encuentra en paradero desconocido. No obstante, tras llegar a un acuerdo con las defensas, los dos primeros se conformaron con una pena de un año de cárcel.

Se da la circunstancia de que tanto Brayan M. C. como Emrah I. fueron juzgados el pasado martes por sustraer un vehículo de un garaje de la calle de Aznar Molina y hoy volverán al banquillo de los acusados para responder del robo con violencia sufrido por un joven en la madrugada del 12 de febrero de 2020 en la calle Cinco de Marzo. Cuando fueron detenidos, la Policía encontró en su poder otro teléfono procedente de un robo con fuerza anterior. Brayan M. C., defendido por el letrado Luis Ángel Marcén, tiene suspendida una pena de un año de cárcel por un hecho similar.