Adiós a los 'enanos toreros': "Reivindicamos respeto y trabajos dignos donde la mofa no tenga cabida"

Los enanos toreros no podrán actuar en los espectáculos que venían realizando hasta ahora. El Senado dio este miércoles el último paso para prohibir en España los espectáculos cómicos en los que participen personas con acondroplasia, una normativa que aplauden en Aragón desde diferentes entidades del mundo de la discapacidad.

"Me parece fundalmental, lo que es triste es que haya tardado tantísimo y haya habido que llegar a estos límites. Cuando se plantea esta cuestión, hay un planteamiento inicial que es erróneo: siempre se habla de que les estamos quitando el trabajo, y se están olvidando del verdadero problema: el estigma que lleva consigo. Gracias a que ofrecen esa oportunidad de burla, el día de mañana se van a burlar de mi hija. El tema no es si te ríes de ellos o con ellos, es que eso provoca un efecto secundario hacia el resto del colectivo", recalca Inmacula Muniay, madre de una joven de 18 años con acondroplasia.

En su día, gracias a la labor de sensibilización que realiza en España la Fundación Alpe, de la que forma parte esta familia zaragozana, se consiguió que la capital aragonesa impulsara de forma pionera una normativa contra los espectáculos cómicotaurinos protagonizados por personas enanas.

"En Zaragoza se aprobó una moción en el año 2008. La promoví yo, desde la Fundación, porque resultaba muy humillante. En aquel momento mi hija era pequeña y me preocupaba muchísimo que fuesen los niños a ver un espectáculo de este tipo y luego al cole con mi hija. La acondroplasia es una enfermedad rara con muy poca incidencia y ella era la única niña en el colegio Cortes de Aragón que tenía acondroplasia", relata esta madre.

A su juicio, este tipo de espectáculos cómicos con amplia tradición en España solo contribuyen a estigmatizar a un colectivo que es capaz de dedicarse a muchas otras cosas.

"El espectáculo consiste básicamente en reírte de las condiciones de una persona, y desgraciadamente eso es caldo de cultivo para que la gente continúe haciéndolo fuera de la plaza de toros o de la fiesta de 'boys' de turno", apunta esta madre, que poniéndose en el lugar de otras familias cree que a nadie se le ocurriría hacer un espectáculo de este tipo con personas con síndrome de Down por la "falta de respeto" que supone hacia estas personas. "¿Por qué no le dicen a la presentadora de MasterChef que lleve a su hijo a una plaza de toros a hacer un espectáculo así? Porque le parecería infame, y yo creo que cada vez deberían tener menos público, pero hay que reivindicar el respeto y denunciar que hay cosas que no son dignas, porque pueden hacer muchos otros trabajos", defiende esta zaragozana.

Ejemplos de superación

"Pueden desempeñar trabajos tan dignos como cualquier otra persona, y no hacer de su empleo una risa de su condición"

El ejemplo de superación más cercano lo encuentra en su propia hija, que estudia psicología en la Universidad de Zaragoza. Pero hay muchos otros. Felipe Orviz, presidente de la asociación Adee España, tiene acondroplasia y es abogado. Lola Abad, expresidenta de la Asociación Aragonesa para Problemas de Crecimiento (A.P.A.C.), se jubiló como administrativa en una entidad bancaria.

"Hay gente que tiene una floristería y otros que llevan una farmacia. Pueden desempeñar trabajos tan dignos como cualquier otra persona, y no hacer de su empleo una risa de su condición. Lo que hay que enseñar es que pueden hacer otras cosas y desechar una imagen clásica que es muy injusta y denigrante", apostilla Muniay.

Carolina Pérez, una zaragozana con acondroplasia, en el Moncayo (Zaragoza). HA

Carolina Pérez, una joven zaragozana de 27 años con acondroplasia, da clases de natación dos días a la semana y a la vez prepara oposiciones para el Ayuntamiento de Zaragoza. A su juicio, la nueva normativa da un paso importante para normalizar a este colectivo, lejos de la imagen "denigrante" que dan ciertos espectáculos. "Cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero en este caso entran en juego más factores. Yo formo parte de la Asociación Aragonesa para Problemas de Crecimiento desde que era pequeña, y estamos luchando para que la gente nos tome en serio, como personas normales que podemos desempeñar cualquier tipo de actividad", indica esta joven, que ve también con buenos ojos la prohibición.

"Levamos más de 20 años peleando para que llegue por fin el día en que mercantilizar la denigración y la burla de una discapacidad como esta sea ilegal"

Felipe Orviz, presidente de la asociación Adee España. F. O.

Por su parte, el asturiano Felipe Orviz, que viajó este miércoles a Madrid para participar en el Senado, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca y trabaja en una empresa privada llevando temas de consumo. "Tengo 42 años, y llevamos más de 20 reivindicando y peleando para que llegue por fin el día en que mercantilizar la denigración y la burla de una discapacidad como esta sea ilegal, y se ha conseguido", afirma sin ocultar la sensación agridulce que comparten muchos de ellos. Por un lado, reconoce, es un paso "importante" que pone fin a una "anomalía democrática" en España, pero lamenta que llegue tan tarde.

"Como país y como sociedad estamos en la vanguardia de otros colectivos vulnerables, pero nosotros estábamos en el olvido y en la orfandad política y social", recalca este asturiano, que incide también en la importancia de que a partir de ahora se haga cumplir la norma tras su publicación en el BOE.

"Se va a prohibir cualquier actividad que se base en la burla de una discapacidad, pero que tengamos la ley no significa que hayamos conseguido todo. Hay que poner medios para que sean diligentes las administraciones y cuando se celebre un espectáculo fuera de sus competencias hagan cumplir la ley", sostiene este abogado.

Alternativas de empleo inclusivas

La misma opinión comparten desde la Asociación Aragonesa para Problemas de Crecimiento (A.P.A.C.), cuyo gerente, Héctor Martínez Bazterra, aboga por ofrecer alternativas de empleo digno a estas personas.

En relación a la nueva norma, considera que "lo adecuado es ir cancelando y prohibir estos espectáculos donde somos burla y mofa de la sociedad", porque el estigma si no no deja avanzar, recalca.

Felisa Comín, directora; Ascensión Ibero, trabajadora social; y las cuidadoras Beatriz Gil, Leticia Erdoziain y Silvia Gaspar, en la Residencia APAC de Zaragoza. HERALDO

En su caso, gracias a los tratamientos -"por los que también hubo que luchar" en su día para que estuvieran dentro de la Seguridad Social- mide 1,76 metros. "Sin tratamientos, hubiera medido 1,30. He sido un afortunado, porque se me pudo tratar con la hormona del crecimiento, y fui de los primeros en los años 80, cuando había aún mucho desconocimiento y hubo que pelear mucho para conseguirlos en casos como el mío y los de otros asociados con acondroplasia", recuerda.

Felisa Comín, directora de la residencia, y Héctor Martinez, gerente de A.P.A.C. H. M.

Hoy es gerente de una asociación que ha sido finalista recientemente en los premios Cuarto Pilar, que otorga el Gobierno de Aragón, por su proyecto de residencia.

"Gestionamos un centro donde tenemos contratadas a personas con discapacidades y enfermedades que cursan con baja talla, y son trabajos dignos, donde no se produce la mofa y la burla estigmatizando a este segmento de la población, lo que en ningún momento sirve para integrar a estas personas", concluye Martínez.