Incendio en Zaragoza en una empresa de residuos en la carretera de Castellón

Un incendio en una empresa de residuos de Zaragoza, cerca de la rotonda de la carretera de Castellón, ha causado una gran humareda que se ha podido observar desde varios puntos de la ciudad. Los Bomberos se han desplazado hasta el lugar y, tal y como han informado, hay allí 25 personas trabajando en estos momentos, aunque ya parece estar "controlado".

El fuego se ha producido sobre las 18.00 de este viernes y, según han informado desde el Ayuntamiento, se ha originado en Industrias López Soriano, una empresa de residuos en la carretera de Castellón. La intervención de Bomberos está resultando "laboriosa pero eficaz". La cantidad de humo ha disminuido notablemente. Se está actuando en dos puntos activos, uno más potente que el otro, en una nave abierta en dos laterales.

El humo no se ha dirigido hacia ninguna zona sensible, por lo que no ha sido necesario activar ninguna alerta colateral en edificaciones del entorno, según han explicado las mismas fuentes.

La humareda gris se ha podido observar desde varios puntos de la capital aragonesa. Varios testigos afirman que han escuchado "petardazos" procedentes del fuego. Los bomberos de Zaragoza han recibido el aviso a las 18.32.

Hasta allí se ha desplazado una ambulancia, tres bombas nodrizas pesadas, tres unidades de mando y comunicaciones, tres bombas urbanas ligeras, una bomba rural mixta y una unidad de personal y carga. Se ha incorporado también la Unidad de Drones para ayudar a delimitar el perímetro y conocer desde arriba la situación.

Vídeo de los drones en la extinción del incendio de la carretera de Castellón en Zaragoza.

INCENDIO EN ZARAGOZA 🧯



Me llega este vídeo de un incendio que se habría producido cerca de la rotonda de la carretera de Castellón, podría ser el famoso restaurante de “Los Faraones”.



Si alguien sabe algo, que sume información 🙏 pic.twitter.com/jnEHnDKKxF — David Lorao (@goonielor) April 14, 2023

Según su página web, Industrias López Soriano se dedica a la recogida, recuperación y clasificación de chatarras para su posterior venta. Su actividad también ha estado relacionada con los desguaces de instalaciones industriales, la recuperación al por mayor de chatarras y metales de la industria ligera y pesada, por lo que es probable que el incendio haya sido provocado tras incendiarse parte del material con el que trabajan.