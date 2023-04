Víctor Serrano niega que sea un tránsfuga: "Hacemos un ejercicio de responsabilidad"

En plena tormenta política sobre su baja de Cs y su salto a las listas del PP, el concejal de Urbanismo y hasta hace unos días representante de Ciudadanos, Víctor Serrano, ha rechazado este jueves las acusaciones de ser un tránsfuga. Es más, ha justificado su decisión de darse de baja como militante por las “desavenencias con su partido” y ha tratado de justificar su negativa a renunciar al acta de concejal.

A solo un día de que se haga oficial su inclusión en la lista que liderará la popular Natalia Chueca, Serrano ha tenido que hacer bastantes esfuerzos para defender su posición y 'vender' que los seis concejales se sacrifican por la estabilidad de la institución.

“Durante 42 días vamos a mantener el gobierno en un ejercicio de responsabilidad, en contra de su interés personal”, ha explicado el edil, que ha aludido a la merma retributiva del 20% que supone pasar en el Ayuntamiento a ser concejal no adscrito, aunque su salto al PP le garantiza cuatro años más como concejal.

Serrano ha negado que a él y a los 5 exconcejales de Ciudadanos se les pueda calificar como tránsfugas. “Los tránsfugas se utilizan para cambiar mayorías”, ha dicho el responsable de Urbanismo.

Ha indicado que en Huesca el PSOE utilizó un voto de un concejal de Cs para ganar la alcaldía, pese a que la formación naranja había llegado a un acuerdo con el PP para darle la vara de mando municipal a Ana Alós. También ha recordado la situación del exconcejal de Ciudadanos que será candidato del PSOE en Fraga, aunque en este caso sí que ha dejado el acta de concejal.

El edil no adscrito ha hecho hincapié en otros casos, como el de Fernando Rivarés, que siendo miembro de ZEC saltó a las listas de Podemos. En ese caso, tampoco entregó el acta. Serrano ha criticado que el anterior alcalde, Pedro Santisteve, que ha sido muy duro con los exconcejales de Cs este jueves, no destituyera a Rivarés. “La izquierda quiere para los demás lo que no pregona ni quiere para sí mismo”, ha dicho.

Serrano se refirió a dos asuntos que han suscitado debate hoy. Por un lado los cuatro asesores de Ciudadanos en el Ayuntamiento, cuya situación ha quedado en el aire tras la salida de los seis concejales del grupo y por tanto su disolución.

Ha recordado que cuando el socialista Ignacio Magaña quedó como no adscrito, durante un proceso judicial por malos tratos del que quedó absuelto, el PSOE no perdió ningún asesor. Respecto a los fondos del grupo, ha explicado que la exportavoz de Cs, Sara Fernández, ha entregado el detalle de las cuentas al secretario, al interventor y se ha encargado una auditoria externa.

“Serán las urnas las que van a determinar qué grado de confianza tiene la ciudadanía con determinados candidatos”, ha dicho Serrano, que ha recalcado que llegó “como independiente” a la institución y se va “como independiente”. Luego matizó este argumento, dado que el resto de los concejales de Cs no entraron como independientes. “Esto va a durar lo que dure una tormenta en un vaso de agua. Serán los ciudadanos los que con su voto en las urnas opinen cómo se ha actuado en el Ayuntamiento”.