Héctor Fernández Elorza, arquitecto: "El futuro de las ciudades pasa por maximizar sus zonas verdes"

Nos ha citado en la plaza de Salamero, ¿suele pasarse por los lugares en los que ha intervenido?Me encanta ver cómo utiliza la gente el espacio, al final es lo más agradecido. Sirve para afinarlo, pero también para aprender de ello, porque cuando lo estás proyectando te imaginas ciertas situaciones, pero hay muchas otras que pasan absolutamente desapercibidas para ti. Como este fin de semana, cuando los niños cogieron tizas y pintaron el tablero de juego como si fuera una pizarra.



Tras la inauguración, llovieron las críticas en redes sociales.

Hubo una polémica con la calle Morería, donde inevitablemente había que incluir una rampa porque la estrategia fundamental ha sido sacar el coche en la medida de lo posible de la plaza. No a todo el mundo le pueden contentar las cosas que se hacen.



Decían que había demasiado hierro y muy poco verde.Debemos tener en cuenta que debajo tenemos un aparcamiento, que no se puede sobrecargar, y se ha hecho un esfuerzo ímprobo en ocupar con la vegetación el mayor espacio posible.



Aun así está siendo muy usada.Me parece que es un espacio agradable; si no, no habría tanta gente. ¿Necesita unas estructuras metálicas? Sí, no solo por la vegetación, sino también para soportar los elementos de sombra, por el agua nebulizada, por la iluminación…



¿Cómo asume las críticas?Con capacidad de autocrítica. Hay que analizarlas y sin ningún tipo de problema meditar sobre ellas y mirar si se puede mejorar en el propio proyecto o en el futuro. Ni te enfadas, ni te pones triste. Pero yo estoy especialmente contento con esta intervención, que hemos hecho muy de la mano del Ayuntamiento, porque técnicamente suponía un reto importante.



En pleno debate sobre las plazas duras y blandas, ¿encaja dentro de ese urbanismo del siglo XXI?

No me parece que sea el mejor ejemplo para ese debate, porque el aparcamiento nos ha limitado muchísimo. Pero hemos intentado llevar la vegetación a su máxima implicación visual y me gustaría que la gente tuviera cierta paciencia porque en uno o dos años la plaza no se va a parecer en nada a lo que estamos viendo ahora.



Y en el parque Pignatelli, ¿cuánto falta para que se vea su aspecto final?Incluso más. Diría que habría que esperar mínimo cinco años para ver cómo la vegetación va apagando lo que es la arquitectura.



¿Hacia dónde debería ir el urbanismo?Claramente, las ciudades tienen que maximizar sus zonas verdes por una cuestión puramente de sostenibilidad, por el frescor que crean estos espacios. Es el futuro.



¿Está satisfecho con el resultado de la ampliación del Pignatelli?Igual que en Salamero, estoy muy satisfecho con cómo se utiliza. Más allá de que los primeros días pueda haber críticas positivas o negativas, a mí me gusta ver cómo se utiliza el espacio público y me parece que es un lugar que se va a convertir en uno de los espacios de referencia de la ciudad.



¿Qué tiene de especial?Haber tomado el agua como el elemento fundamental del proyecto en sus muchas variables. Desde el enorme estanque que ocupa casi un tercio de la superficie del parque hasta los elementos de vegetación acuática.