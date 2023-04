José Hueso y Jorge Lázaro comunican que pasan a ser concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Calatayud

Nueva vuelta de tuerca en la desintegración del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Calatayud. Después de que dos de los tres concejales liberales en la institución –José Hueso y Jorge Lázaro- comunicasen la expulsión de su compañera Belén Jiménez y de que ella alegase contra la decisión, reclamase que fueran ellos los que perdieran la condición de miembros y que renunciasen al acta de ediles, Hueso y Lázaro han presentado este miércoles un escrito en el que comunican su decisión de "pasar a ser concejales no adscritos con carácter inmediato y hasta que termine el periodo corporativo".

En el documento, remitido al alcalde de Calatayud -el popular José Manuel Aranda, con quien rubricaron en 2019 un pacto de gobernabilidad-, argumentan que toman la decisión "habida cuenta de la deriva errática que desde hace años viene llevando Ciudadanos". Se refieren a los acercamientos promovidos por los actuales gestores de la formación naranja con la escisión del PAR Tu Aragón. "Habiéndose puesto de manifiesto recientemente que ha cambiado en buena parte de ideario y que ya no comparten proyectos ni de presente ni de futuro", insisten.

Ante los medios de comunicación, Hueso y Lázaro, que han negado acercamientos propios con otros partidos con vista a las municipales, han puntualizado que respecto a las repercusiones que esta decisión pueda tener en la gobernabilidad del Consistorio y en la composición de los órganos internos de la corporación, están a la espera de un informe de la Secretaría municipal. Por su parte, han incidido en que no renuncian al acta como concejales por tres motivos.

De un lado, mencionan que siguen creyendo en el "ideario original" del partido por el que se presentaron; de otro, que mantienen "un compromiso con sus votantes" y, finalmente, para que no entren "personas que van a lo suyo", en referencia a antiguos militantes incluidos en la lista de 2019 y que han seguido los pasos de Ramiro Domínguez.

Sobre los escritos que les envió la estructura a nivel nacional de Ciudadanos, a través de la Gerencia y de una administrativa, en los que pedían tanto que pasasen a ser no adscritos como la renuncia directa al cargo municipal, consideran que son actos "erráticos" y ejecutados "en un momento de catarsis" y con "desconocimiento" de la situación interna. Además, insisten en diferenciar entre el partido político y el grupo municipal.

Al respecto de la solicitud de apertura de un expediente de expulsión, que rubricó el propio Domínguez en mayo de 2021 contra Hueso y Lázaro, los todavía ediles insisten en que no han tenido constancia ni comunicación de su apertura, además de que consideran que dicho trámite no está amparado por los estatutos de la formación. Asimismo, han recordado que su decisión de no pagar las cuotas desde verano de 2020 acarreaba la pérdida de la condición de afiliados, pero que no se les había notificado.

El PSOE pide el cese de Hueso y Lázaro en la Junta de Gobierno

Tras conocerse la decisión de Hueso y Lázaro, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calatayud, a través de un comunicado, han exigido al alcalde que "proceda al cese inmediato" de ambos de la Junta de Gobierno Local. A su vez, avanzan que solicitarán información a la Secretaría municipal y la redacción de informes jurídicos.

Así, consideran que el paso de ambos a ser no adscritos "representa un cambio radical del escenario político municipal, que debe ser objeto de reestructuración" e indican que consultarán al gabinete jurídico de su partido a nivel provincial si la situación creada en Calatayud entra dentro de los supuestos regulados en el Pacto Antitransfugismo.