Lugares estratégicos para ver lo mejor de las procesiones de Miércoles Santo en Zaragoza

Hasta ocho cofradías saldrán a la calle este Miércoles Santo en Zaragoza. Será difícil no cruzarse con alguna de las procesiones por el centro de la ciudad al caer la tarde, pero la cosa se complica si lo que se busca es no perderse los momentos más emotivos y especiales de cada una de ellas. Hacerse con una buena guía con los horarios y los recorridos será básico para no dejarse nada. Además, este miércoles también será necesario armarse de una buena dosis de paciencia porque en la Plaza del Pilar se producirá el ansiado Encuentro entre la Dolorosa y Jesús Camino del Calvario al filo de la media noche. Uno de los grandes momentos de la Semana Santa que concita a cientos de personas y que el año pasado se vio truncado por la lluvia.

Este año todo está preparado, con permiso de la meteorología, para la Procesión del Encuentro y será necesario llegar con tiempo a la Plaza del Pilar para poderlo ver en primera fila. A las 21.30 saldrán las dos hermandades que protagonizan la noche: la Cofradía de Jesús Camino del Calvario lo hará desde la Iglesia de Santa Engracia hasta la Plaza de los Sitios y de ahí al Pilar. Desde Santa Isabel del Portugal (y a la misma hora) comenzará su recorrido La Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. Un río de cofrades vestidos de negro y plata saldrá a la plaza del Justicia al ritmo de la 'Lenta' y dará comienzo el emocionante recorrido que llevará a la virgen hasta la Plaza del Pilar donde se encontrará con su hijo al filo de la media noche. Tras el abrazo de los hermanos las dos cofradías retomarán el recorrido de forma conjunta hasta Santa Isabel.

Imágenes de la procesión del Encuentro en Zaragoza Toni Galán

El Ecce Homo cruzará el Ebro

Cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias Francisco Jiménez

Tras ver la salida de la Dolorosa en la Plaza del Justicia, una buena opción es cruzar el río o apostarse en la Ribera porque a las 21.30 realizará su salida de la Iglesia de Altabás (en la calle Sobrarbe) la Cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias. Otra cita obligada de este Miércoles Santo. La hermandad recorrerá el barrio del Arrabal con sus bellísimas tallas: el antiguo Ecce Homo de Llovet –figura fundacional, propiedad de la Sangre de Cristo– y el Ecce Homo de San Felipe, una valiosa pieza del siglo XVI. Después de recorrer el barrio cruzará en silencio el puente de Piedra y acceder a Don Jaime y la Plaza de La Seo al son de las matracas para dirigirse a la Iglesia de San Felipe, donde se recogerá a la 1.00.

La Humildad volverá a la calle

Las calles de la Magdalena volverán a ver pasar La Humildad y a desbordar de emoción los corazones. Será la segunda salida de esta cofradía que partirá del convento de Santa Mónica (21.30) y recorrerá la calle Doctor Palomar y sus adyacentes a la luz de la luna.

A las 20.30, de la Parroquia de San Lamberto en Miralbueno partirá una de las procesiones más largas de este Miércoles Santo. La Cofradía de Jesús de la Soledad ante las negaciones de San Pedro y de San Lamberto que finalizará poco antes de las 00.45 en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal. De ahí que a media noche, tras el Encuentro, el mejor lugar para seguir sintiendo la Semana Santa de Zaragoza sea la plaza del Justicia.

