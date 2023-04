Retrasos para cobrar las bajas de maternidad y paternidad por un atasco burocrático: "¿Qué hago? ¿Pido un préstamo al banco?"

Rubén y Laura fueron padres por segunda vez el día 4 de febrero, pero hasta el pasado viernes, 31 de marzo, no cobraron la prestación por las seis semanas obligatorias de permiso por nacimiento y cuidado de menor que la ley reconoce a las familias.

"Cuando estuve allí (en la Seguridad Social) me reconocieron, aunque no expresamente, que había un retraso y que estaba afectando a paternidades y maternidades desde noviembre. Fui allí a reclamar que llevaba un mes sin cobrar, tras solicitarla el día 7 de febrero, y al conocer ese dato les dije: ¿qué hago? ¿Le pido un préstamo al banco?'. La funcionaria se me quedaba callada y con razón...", manifiesta Rubén Morillas, un zaragozano, padre de dos hijos, que se ha visto afectado por esta demora burocrática.

Tanto él como su pareja llevan desde que nació su hijo pequeño haciendo esfuerzos para llegar a fin de mes, y reconocen haber tenido que tirar de ahorros para salir adelante.

"Hemos tenido que hacer malabares con las mensualidades del trabajo porque la prestación a los dos nos ha llegado tarde. Yo soy trabajador de ambulancias del 061 y mi pareja trabaja en el Salud. Nuestro salario bruto son 1.167 euros. Con 2.000 euros a lo sumo hemos tenido que vivir dos meses, y hoy en día tirar de ahorros es difícil. Entre hipoteca, los gastos que se unen al nacimiento de un bebé, que son muchísimos, y que no tengas problemas… Por nuestra parte, hemos tenido que tirar de los pocos ahorros que teníamos y es que no llegamos", expone este padre, que calcula en más de 3.000 euros la cantidad que tenían pendiente de cobro hasta el pasado viernes.

Ante la demora, Rubén y su familia se dirigieron a la Seguridad Social a principios de marzo para reclamar su situación y obtener una respuesta, que ha tardado también en llegar. "Según la página de la Seguridad Social, tardan unos 7 días en contestar, y a nosotros nos han tardado en responder 50 días. Contestaron el jueves 30 de marzo", afirma.

Errores en la página web

Rubén Morillas y su pareja aseguran no ser los únicos afectados por estos retrasos en el cobro de los permisos de maternidad y paternidad. "Comentándolo en la guardería con más gente, había familias con más problemas. Nosotros tenemos otro hijo más mayor, y tenemos que asumir los gastos de la guardería y de todo. En el momento del nacimiento surgen muchísimos gastos para afrontar ese período que está lleno de vaivenes, de ver cómo solucionar eventualidades que vienen a la hora de dormir o con los biberones, en el caso de que no puedas dar teta, que a lo tonto te gastas una barbaridad en leche", recalca esta familia, que pide "automatizar" estas tramitaciones para facilitar el trabajo a los funcionarios y garantizar a su vez el cobro de las prestaciones "en tiempo y en forma" a las familias.

Así pues, a las demoras en el cobro de estas prestaciones, se suman las dificultades para pedir cita previa a través de la página web o realizar trámites online, lo que ha empujado en las últimas semanas a varios afectados a personarse sin cita en la administración correspondiente.

"En mi caso, por organización, siendo múltiples semanas, voy a tener que ir directamente a la Seguridad Social porque haciéndolo online voy a tener muchos problemas", augura este zaragozano, que ya ha reclamado una vez por la demora que está habiendo y afirma no entender la situación, una vez ha pasado la pandemia y se ha normalizado todo.

Rubén Morillas: "Sabiendo que las seis semanas son obligatorias, deberían autorizar de manera automática la prestación"

Al ser trabajador esencial, cuenta que no se vio afectado por un ERTE, pero confiesa que también hubo atasco en su día con este tipo de prestaciones. "En aquel entonces, los funcionarios se estaban adaptando al puesto de trabajo, y el atasco era reseñable pero también justificable. Pero hoy en día no hay ninguna emergencia sanitaria que justifique ese atasco… No entendemos por qué existe ese problema, y más si tú puedes hacer la solicitud online y la administración es conocedora de que hay un niño recién nacido adscrito a nosotros, los padres. Lo que debería hacer la administración ahora automáticamente es autorizar la prestación y, en base a la solicitud que se haga, cancelarla cuando venza el permiso, no esperar a que enviemos una documentación. Es incongruente. Sabes que soy padre, pero no me autorizas la prestación hasta que yo la solicite, sabiendo que las seis semanas son obligatorias", se queja este zaragozano, que insta a la administración a agilizar estas concesiones. "Esto lo que hace es darle más trabajo a los funcionarios para aprobar una situación que ya es obligatoria por ley", recalca, en alusión a las seis semanas de permiso obligatorias.

Desde Csif, por su parte, explican que el atasco que sufren estas familias en lo que respecta a permisos por paternidad y maternidad es "generalizado" en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y afecta también a la tramitación de pensiones de viudedad, ingreso mínimo vital, etc.

"El atasco está en uno o dos meses, aunque si llamas a la Dirección del INSS te van a decir que 15 días. Depende un poco de cada solicitud. El problema es que cada vez falta más gente y cada vez hay más prestaciones que resolver", apunta Paco Domínguez, responsable de Administración General del Estado en CSIF Aragón.

Según indica, hasta ahora la administración ha ido poniendo "parches" para hacer frente a esta situación, pero son insuficientes a día de hoy. "Se está mirando de contratar interinos, pero así tienes que quitar funcionarios que hacen prestaciones para enseñar a los otros y cuando estos ya saben se les acaba el contrato. O si ven que el IMV se empieza a retrasar, meten funcionarios de otros servicios ahí para agilizar un poco, pero aun así uno o dos meses seguro que se va", afirman desde el sindicato, que ven este tipo de medidas como "parches" que no solucionan el tema. "Lo que pedimos desde siempre es que hagan una oferta pública de empleo específica analizando los recursos humanos que tiene que haber", concluyen desde Csif, pensando en el perjuicio que estas demoras ocasionan al ciudadano.

"La mayoría de afectados que conozco por partenidad se incorporan a trabajar y todavía no han recibido la prestación. Y cuando se concede, se concede con todos los atrasos que le corresponde. Pero si en una de jubilación o un permiso de este tipo tardan dos o tres meses en resolverlo, que son tres meses sin cobrar tal y como están ahora las cosas, a ver quién se puede permitir estar dos y tres meses así", sentencian desde Csif.

Isaac García: "Cuando me llamaron ya había cobrado, les expuse lo que había pasado y me dijeron que sí que había habido bastantes casos. Yo por suerte pude ir tirando, pero el que no, tiene un problema grande"

Isaac García, otro zaragozano que también fue padre por segunda vez el pasado mes de julio, cuenta que en su caso sufrió las demoras al coger el permiso en dos veces. "La primera vez cogí lo obligatorio y esa vez me pagaron a tiempo, pero después me volví a coger los 70 días que me quedaban, empecé el 3 de enero y no me pagaron hasta el 3 de marzo, que recibí los dos meses de vez", señala.

Para tratar de resolver su solicitud y agilizar el cobro, pidió cita en la Seguridad Social el 12 de febrero, y le dieron respuesta casi un mes después -el 10 de marzo- de manera telefónica.

"Cuando me llamaron ya había cobrado, les expuse lo que había pasado y simplemente me dijeron que sí que había habido bastantes casos, sin ningún tipo de explicación. Yo por suerte pude ir tirando, pero lo que le dije a la de la Seguridad Social: el que no pueda, tiene un problema grande", lamenta.

Por su parte, desde el Ministerio de la Seguridad Social, Inclusión y Migraciones puntualizan que para hablar de "retrasos" en el cobro de la prestación por nacimiento y cuidado de menor "se debe contar desde la fecha de la solicitud", no desde la fecha del nacimiento del menor.

"Mucha gente cuenta desde que nace su hijo, no desde que se hace la solicitud. Tú puedes hacerla el día 15 y si la orden se hace el día 10, hasta el mes siguiente no se cobra", explican, tras negar que hayan detectado un "retraso específico" en esta cuestión. "Es lo habitual. Dan la orden de pago el día 10, y si la solicitaron el 7 de febrero, ya tiene que ser al mes siguiente porque la tramitación requiere unos días, pero es un periodo normal, habitual", concluyen desde el Ministerio.

La situación, sin embargo, no es excepcional. Ya en 2022 hubo retrasos en el cobro de estos permisos, lo que dio pie a la apertura de un grupo de afectados en Facebook que sigue activo a día de hoy.