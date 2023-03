Dimitry Berberoff: "Creo que el modelo de renovación del CGPJ ha fracasado"

Dimitry Berberoff Ayuda, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cree que el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha fracasado y que es perentorio que España cumpla con las sucesivas recomendaciones de la Comisión Europea para que renueve de forma inmediata a los vocales de este órgano y modifique, al mismo tiempo, el sistema de elección.

"El modelo actual ha fracasado. Tenemos ya tres informes distintos del Estado de derecho en el que se ha puesto de relieve esta circunstancia. En julio va a salir el cuarto y el consejo sigue sin renovarse. No se trata de buscar culpables de un lado o de otro, no, es una situación objetiva: no se ha renovado", afirma. El magistrado es partidario de que la modificación legislativa vaya encaminada a que sean los jueces los que elijan a los vocales judiciales.

"No puedo pensar de otra manera", manifestó ayer el jurista durante su visita a Zaragoza, su ciudad natal, y a la facultad de Derecho, donde estudió, para impartir la conferencia ‘El Estado de derecho como valor fundamental de la Unión Europea’.

En cuanto al debate actual sobre la gestación subrogada o vientres de alquiler, Dimitry Berberoff destaca que la jurisprudencia del Supremo ha reconducido el tema a la interpretación de la garantía del menor. "Es una cuestión muy interesante. El melón, digamos, lo abrió Francia con una legislación específica y en España la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo ha reconducido a la interpretación de la garantía del menor.

"Cabe recordar que la sala primera del TS viene admitiendo la maternidad subrogada desde la perspectiva de la filiación, de la adopción. No obstante, sean cuales sean las posturas sobre la gestación subrogada, para él hay una cuestión clave: "Que una u otra opción tiene que tener en cuenta siempre e ineludiblemente el interés superior del niño. Eso es lo básico".

Preguntado sobre cómo se combinan la defensa de los valores que sustentan la Unión Europea –respeto a la dignidad humana, libertad, democracia– con determinadas reacciones ante crisis humanitarias– el magistrado afirmó a este diario que en la UE hay un espacio de "libertad y justicia" y "siempre y en primer lugar, debe estar comprometida con los derechos fundamentales". "Para eso tiene una carta y es su proyección exterior. La marca de la UE es ser una potencia mundial de los derechos fundamentales. Tiene que tenerlo claro", afirma.

Consciente de que se critica la reacción de Europa en situaciones como la política de Italia de no ayudar a las a las personas ue mueren en el mar, el magistrado explica que la UE tiene la competencia propia común y no se puede meter en "aspectos concretos específicos" de los estados miembros "salvo que afecte al Estado de derecho o a los derechos humanos". En muchas ocasiones, indica, se "reacciona". "Para eso la UE tiene el recurso de incumplimiento (sanciones) y lo ha puesto en marcha frente a Hungría, Polonia o frente a Francia en materia tributaria o España en materia medioambiental".

El jurista se dirigió a los universitarios de Zaragoza para contarles que Europa no se entiende sin el Estado de derecho y este no se entiende sin el poder judicial. Ante un antento foro organizado por la Cátedra de la Contratación Pública Local, coordinado por el catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno e inaugurado por la concejala de Hacienda, María Navarro, Berberoff transmitió que el Estado de derecho no es un "eslogan vacío" y les alertó de que en las sociedades donde está asentado "no está exento del riesgo de ser socavado".