Piden la apertura "inmediata" de la variante de la N-II por Mularroya para evitar riesgos

Representantes municipales de ocho localidades de las comarcas de Calatayud, el Aranda y Valdejalón se han reunido este jueves en el Ayuntamiento de Morata de Jalón para reclamar la apertura "con carácter inmediato" de la variante de la carretera N-IIa a su paso por el entorno del embalse de Mularroya por "los graves prejuicios a los habitantes y tejido productivo" de la zona. Las obras arrancaron en 2009 y aunque la construcción de los principales elementos, como un tramo de viaducto y un túnel, está terminada desde hace años, todavía no se puede circular por ella, ya que el acceso está cortado por barreras de hormigón.

En total son cerca de siete kilómetros que –una vez disponibles- permitirán la conexión para vehículos que tienen prohibido el paso por la autovía A-2 como Codos, Tobed, El Frasno, Inogés, Santa Cruz de Grío, Morata de Jalón, Morés, Chodes, Mesones, Nigüella y Arándiga, principalmente, con La Almunia de Doña Godina. En la actualidad, principalmente tractores y motocicletas, tienen que utilizar pistas y caminos forestales con el perjuicio en distancia, tiempo y seguridad que eso implica.

"Nosotros la utilizamos para bajar la fruta a La Almunia y ahora nos desvían por unos caminos insufribles e intransitables. Es peligrosísimo ir por ahí con tractores y con remolques de cinco o seis toneladas. Es un riesgo muy grave", argumenta Emilio Garza, alcalde de Arándiga y agricultor. "Tienen puesta la señalización vertical y horizontal y nadie sabe por qué no está abierta ya, cuando tendría que estar disponible desde hace siete años por lo menos", critica el edil.

En la reunión del pasado enero entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, se informó de que la vía "pasará a titularidad del ministerio para abrirla al tráfico cuanto antes". Antes, en noviembre, la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ejecutó las obras, apuntaba que era "necesaria la recepción de la obra", extremo que se solicitó al Mitma y que, a tenor de la situación, todavía no se ha resuelto.

Por todo ello, los alcaldes y alcaldesas de La Almunia, Morata de Jalón, Chodes, El Frasno, Codos, Arándiga, Nigüella y Santa Cruz de Grío han firmado un escrito que será remitido tanto a la CHE como a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón para solicitar esta apertura que valoran como "fundamental". "Es un sinsentido que por cuestiones formales y administrativas no esté en funcionamiento una infraestructura esencial para la relación vecinal y de servicios de esta zona", reivindicaba la regidora almuniense, Marta Gracia.

De la misma forma, el alcalde de Codos, Emilio Camino, señalaba que "los caminos por donde mandan bajar a La Almunia no están en condiciones" y recordaba que se han dado algunos accidentes. A eso sumaba que "las cerezas para que no pierdan valor no tienen que llevar marcas y por esos caminos van todo el rato dando botes". "Es un trastorno muy grande", añadía.

Desde Morata de Jalón, Luis Velilla, apuntillaba que "es la bajada natural de todos estos pueblos hacia La Almunia" y critica que "se tenía que haber abierto hace años".