La encuesta sobre el cartel de Fiestas del Pilar 2023 deja un empate: entre "bonito" y "soso"

"Es precioso, feminista". "Parece un cartel anunciando algo ruso". "Tiene colorido y es sencillo de miras, pero no transmite nada". "Es soso". Estas son solo algunas de las opiniones que nuestros lectores han expuesto al responder a la encuesta sobre qué le parece el cartel anunciador de las Fiestas del Pilar 2023.

Según la información que aporta esta pequeña muestra, en la que han participado unas mil personas, el cartel ganador, titulado 'Quien tira piedretas busca fiestetas’, de la artista barbastrense María Iglesias, hay prácticamente empate entre quienes aseguran que el anuncio de las fiestas 2023 les gusta y entre quienes no. Así, 472 votos (50,2%) han marcado que la casilla de "Sí, me encanta", mientras que la del "No me gusta" ha obtenido 468 votos (49,8%).

En la casilla donde se podían explicar los motivos por los que se optaba por una u otra opción, las respuestas son variadas. Los argumentos con los que han justificado su sí al cartel son los siguientes: "Me gustan los dibujos y formas que tienen, los colores, en general me parece muy bonito"; "muy representativo de la tierra"; Es original y mantiene la esencia"; "porque es original"; "engloba el sentido de la fiesta"; "es bonito, natural y con los contrastes de la vida de Zaragoza, el Pilar, la jotera, las palomas, el Ebro, los siluros, el puente de Piedra y las charangas de las peñas, un cartel que para mí es el mejor en muchos años", "causa buena impresión", "porque es claro y nítido y por ello se perciben muy bien los detalles, que por cierto son muy apropiados", "aspecto moderno y divertido", "porque es colorido, alegre y por la simbología";

"porque es diferente", "sencillo e identificativo", "porque queda muy reflejada la ciudad de Zaragoza", "representativo de lo que es Aragón", "porque representa a las fiestas del Pilar", "es colorista y lleno de optimismo",

En otros casos, dan un "sí" al cartel, si bien con matices: "Me gusta mucho, simboliza las fiestas, pero los siluros sobran, parecen serpientes , eso no lo hubiera puesto".

A quienes no les ha gustado el cartel, uno de los motivos que alegan es la presencia de palomas y siluros. "Le quitaría palomas, por antihigiénicas, y los siluros, por especie invasora". También hay quien afea que no figure literalmente "Fiestas en honor de nuestra señora del Pilar", así como que no aparezca la imagen de la Virgen; y quien critica que "discrimina a los hombres". Otros lectores lo consideran "infantil", "poco novedoso", y "repetitivo".