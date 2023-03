El PSOE acusa a Azcón de dejar la sociedad Ecociudad "a un centímetro del colapso"

"A un centímetro del colapso". Así cree el PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza que está la sociedad municipal Ecociudad, responsable de la gestión del saneamiento y depuración de las aguas de la capital aragonesa. En concreto, sostienen los socialistas, la deuda se ha disparado hasta los 12 millones de euros y 2022 se cerró con unas perdidas de 2,4 millones.

“Es una situación de una extraordinaria gravedad”, ha dicho este lunes el concejal del PSOE Horacio Royo. Ha explicado que en 2019, cuando Jorge Azcón llegó a la alcaldía, la entidad pública “funcionaba como un reloj y generaba beneficios que se podía reinvertir”. Pero hoy, ha señalado Royo, la situación es de “auténtica catástrofe”, dado que si se repiten las pérdidas en 2023 la sociedad estará “en causa de disolución”.

A su juicio, eso se produce fundamentalmente por los préstamos solicitados para financiar la operación calles, que según Royo es un plan “electoralista” y de “propaganda” que permite alcalde “cortar cintas” y decir al mismo tiempo que la ciudad reduce sus compromisos con los bancos, dado que esos créditos no computan en la deuda municipal.

“Engaña a los zaragozanos y oculta la deuda. Esta operación implicaba serios riesgos para la sociedad porque la distraía de su objeto social. Estas obras se deberían haber realizado por parte del Ayuntamiento”, ha dicho.

De hecho, ha comentado que “en 2021, si no se hubiera liberado una provisión de fondos de 10 millones, las pérdidas hubieran sido de 2,5 millones”. “A no ser que se produzca un cambio radical, la sociedad incurriría en causa de disolución y que el Ayuntamiento tenga que hacerse cargo de la deuda”, ha explicado Royo, que también ha advertido de una posible subida de las tasas que el gobierno PP-Cs no querría admitir.

Pero además se ha referido a la situación en la que se encuentra la depuradora de La Cartuja, que en su opinión también lastra a la sociedad, por la falta de inversiones y el incremento de los costes de explotación por la crisis. “Hay una absoluta desidia y falta de previsión con la planta de Cartuja”, ha declarado.

Ha recordado que hacen falta importantes inversiones en la depuradora de La Cartuja, que ya ha cumplido su vida útil. De hecho, ha advertido del aumento de las exigencias de la UE en materia de depuración y del riesgo de que Zaragoza sea sancionada. “El Gobierno de la ciudad no tiene preparadas las nuevas instalaciones para cumplir la normativa y se ha dedicado a inaugurar calles que nadie había pedido”, ha dicho.