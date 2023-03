Escasez de profesionales sanitarios y tecnológicos: "Encontré trabajo al mes de acabar, pero hay mucha temporalidad"

Juan Castro lleva desde 2015 ejerciendo de enfermero y eso que, en el momento en el que terminó la carrera, "no había tanto trabajo en el sector público como ahora". "Terminé en junio y me apunté a la bolsa de trabajo, pero no me llamaron y me fui a una residencia. En julio empecé a trabajar", resume este joven de 29 años, que destaca que las altas oportunidades laborales de su sector van ligadas a una también "elevada temporalidad".

Estos contratos de días, semanas o, con suerte, meses, le sirvieron para seguir formándose. "Estudié fisioterapia. Me convalidaron un año entero y los otros tres los estuve compaginando con las guardias en un centro de salud rural", puntualiza. Una vez terminó, apostó por hacer el equivalente del mir para enfermería, el eir: "Estuve con un trabajo a media jornada mientras me preparaba la especialidad". Y eso le ha servido su trabajo actual en el centro de salud Univérsitas de Zaragoza.

"Acabé la especialidad de Familiar y Comunitaria el año pasado y ahora tengo un contrato de interino. Mi situación laboral es muy buena", reconoce, al tiempo que considera que las especialidades podrían ser una "solución" para paliar la "variabilidad" y "temporalidad" existente en el sector. "Cuando estás en bolsa y tienes pocos puntos los contratos son de tiempo reducido y vas con muchos nervios porque no sabes cómo va ser el nuevo destino", especifica. Y esto acaba "repercutiendo" en la calidad de la asistencia: "Un día estás en la planta de cardiología y al mes estás en pediatría o pasas de un quirófano a un centro de salud". "Habiendo bolsas de especialistas facilita que podamos trabajar para lo que nos hemos formado", puntualiza.

Profesionales en la bolsa

Tras dos años muy complicados entre el personal de enfermería por la pandemia, la situación actual es algo más sosegada. Según destaca Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, en estos momentos las bolsas ya no están completamente vacías. "Hay personas para cubrir algunas bajas, aunque no muchas", puntualiza, pero adelanta que en pocas semanas volverán los problemas. "En periodos de vacaciones, Semana Santa, Navidad... la cosa se complica. O se ha buscado personal con tiempo o es difícil encontrarlo", especifica.

Y todo ello repercute en los profesionales. "Hay unidades que se reducen al máximo y pretenden que con menos gente se saque adelante el mismo trabajo", incide Castro. Para Tolosana es fundamental la formación de más enfermeros para "cubrir con cierta holgura las ausencias que se puedan producir" y señala que, además de la falta de profesionales, "el modelo organizativo requiere un pensamiento serio y planteárselo a fondo".