Zaragoza, ciudad de leones… y perros salchicha

No es la primera, ni será la última. Así lo advierten desde Zarateckel, la asociación zaragozana creada a mediados de 2018 que aglutina a amantes de esta raza, el Teckel – Dachshund- o como se le conoce comúnmente, perro salchicha, debido a su aspecto alargado. En la actualidad son en torno a 160 integrantes de distintos puntos de España. “Este domingo hemos quedado solo 40, pero estamos totalmente de moda”, asegura Sandra González, una de sus precursoras. La cita se producía en el marco de la Primera andada canina familiar de Zaragoza, organizada por Tu perro es bienvenido y Kalibo.

"Después de la pandemia organizamos una quedada para conocernos en persona, en Zaragoza, y fuimos 70 perros de todo el país con sus respectivos dueños", rememora. El grupo siguió creciendo, hasta el punto de que en el último encuentro se juntaron en torno a un centenar de estos canes. Son muy protectores, familiares, cabezotas y valientes. "A veces se creen que son un dóberman", bromea, acompañada de sus teckels, Iaorana y Kora. Desde hace tres años, reconoce, se han puesto totalmente de moda: “Hoy un ejemplar puede costar hasta 1.200 euros”, reconoce.

Dorsal en pecho, todos ellos participaban en la andada popular, acompañados de sus dueños. "Nos pareció una buena idea para hacer algo distinto todos juntos", añade. Además, llevaban su propio stand con merchandising, con camisetas, colgantes, correas y prendas de ropa para perros, y personas. "Todo lo recaudado este día ha ido destinado a la ONG Sos Frenchie, una protectora de bulldogs", explica la zaragozana.

"Nos hemos convertido en una gran familia", añade Soledad Aguirre, también de la organización, y en su caso acompañada de Max -de Vallzara; criador de pelo corto de Zaragoza-, de 4 años, y su hija Bimba, de tan solo 6 meses. "A mi marido le llamaba mucho la atención esta raza, y decidimos probar. Ahora no lo cambiaríamos por nada del mundo", reconoce.

Entre los presentes en el encuentro, que tenía lugar en el parque del Agua de Zaragoza, encontrábamos ejemplares de esta raza de todos los tipos: pelo corto, pelo largo y pelo duro. Por ejemplo Ainhoa Haro, con Maripili, que eligió esta raza hace 14 años y asegura que no la dejará nunca. "Me vuelve loca", afirma.

"Es insustituible"

"Yo siempre tendré uno", asegura Carmen Martínez, con Chloe, de seis años de edad y procedente de la criadora Ana Cristina Domínguez, considerada una de las mejores de Aragón en esta raza. "Nos hemos juntado un grupo de amigas, y todas tenemos uno, en este caso de pelo largo. Nos encantan", reivindica la zaragozana. En su caso, el animal llegó a casa durante "la adolescencia complicada de mi hija", y solo les dio alegría. "Nos ha cambiado la vida, el carácter… Es insustituible", reconoce.

También se ha sumado a esta aventura María Gómez, con su inseparable Leo, de 2 años de edad. "Me compré piso y lo adopté. Y creo que no hay mejor compañero posible", asegura esta autónoma que trabaja como contable. ¿Incompatible con su vida? De eso nada. "Obviamente te cambia la vida, pero te organizas, porque quieres, y no cuesta nada de esfuerzo", resume. De hecho, son varios como ella los que han creado perfiles en sus redes sociales para fomentar la adopción de esta raza. Una revolución, advierten, que "ha llegado para quedarse".