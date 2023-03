Vacaciones de Semana Santa de los zaragozanos: "Intento buscar otras fechas que no sean tan caras"

Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, muchos zaragozanos se plantean si merece la pena salir de viaje o es mejor quedarse en casa. HERALDO ha salido a la calle para conocer cuáles son los planes de los ciudadanos en estos días festivos.

Blanca González, natural de Tudela (Navarra), ingeniera mecánica en un centro de datos de Amazon, vive ahora en Zaragoza y sus planes para la Semana Santa son "volver a casa". "Iré a Tudela y al pueblo de mi madre, que es de Tamarite de Litera", afirma. "Está todo más caro, sobre todo en verano, vacaciones, Semana Santa", lamenta.

Jorge Núñez, un joven educador social, intenta "buscar otras fechas que no sean tan caras". "La disponibilidad y los horarios de trabajo me lo permiten", explica. "Otros años sí que podía salir en estas fechas pero aprovechaba a ir a casa de amigos que viven en otras ciudades", dice el joven. "Los precios han subido en todo. Hay mucha diferencia entre viajar en otras fechas o en Semana Santa. De hecho, los hoteles están al máximo de ocupación con las fiestas escolares y todo".

Los motivos: trabajo o familia

Otros muchos no han podido irse de vacaciones porque trabajan. Este es el caso de Yolanda Jericó, auxiliar de enfermería. "Normalmente no me voy porque tengo turnos y me toca trabajar", dice. Javier Hurtado es cámara y trabaja en la tele, lo que le dificulta cogerse vacaciones en estas fechas: "Me suele tocar trabajar", explica. El joven afirma que se ha encarecido "todo" en los últimos años: "Si las coges con tiempo, que se supone que es más barato, aún".

Preguntamos a los viandantes por las vacaciones y la ausencia de ellas

Hay quienes prefieren el calor del hogar cuando tienen unos días libres. Johanna, de 31 años y empresaria, confiesa que prefiere "estar en casa, disfrutar de la familia", aprovechando que "los niños lo tienen libre y podemos pasar tiempo con ellos".

Antonio Muñoz está en paro y este año ha decidido no irse de vacaciones por "motivos personales". "Todos los años que he podido me he ido. Íbamos a la playa, a la montaña", explica, aunque reconoce que los precios "han subido mucho. Por lo menos un 50%".

Algunos todavía no han decidido qué hacer. "Casi siempre nos vamos al Pirineo pero este año no sabemos todavía qué hacer ni dónde", explica Ana V., jubilada. Ella achaca la indecisión a "sus nietos y cosas familiares".

Alicia Román trabaja en una oficina y tampoco sabe si salir de la ciudad para viajar. "No hemos planificado nada. Creo que no nos vamos a ir a ningún sitio, salvo que a última hora nos apetezca", reflexiona en voz alta. "Se nota muchísimo la subida de precios a la hora de reservar hoteles, vuelos trenes", añade.

Finalmente, Laura es empleada del hogar y afirma que este año se va a la playa, en concreto a Benicarló, como "casi siempre". "Durante la pandemia no hemos dejado de viajar, cuando se podía, claro", afirma. "Es muy importante". Aun así, cree que "hay que tener mucho cuidado con lo que se gasta" porque "está todo bastante más caro".