Así quedará el mapa de estaciones de recarga para coches eléctricos en Zaragoza

Uno de los principales miedos que surgió cuando nació el vehículo eléctrico fue el tema de la autonomía. Nadie quería montarse en un coche, hacer un viaje largo para irse de vacaciones y terminar abandonado en mitad de la carretera. El panorama ha evolucionado considerablemente, y muestra de ello es Zaragoza, que va a pasar a tener de 8 estaciones municipales de recarga para coches a 149, sin contar las que no dependen del Ayuntamiento. Esto situará a la ciudad aragonesa como referente de la movilidad sostenible y eléctrica, siendo una de las más sólidas entre las capitales de provincia españolas.

Este amplio despliegue de cargadores, que viene de la mano de Endesa X Ways y la empresa Zunder, nacida en Palencia, se divide en 36 ultrarrápidos (150 kW), 18 rápidos (50 kW) y 95 semirrápidos (22 kW). Los primeros, pensados para taxis o vehículos de reparto de última milla, garantizarán cargas entre 10 y 20 minutos, mientras que los de 22 kilovatios necesitarán unas cuatro horas y servirán, sobre todo, a quienes dejen aparcado su coche para ir a trabajar o vayan de compras.

Actualmente, el Consistorio trabaja en la elaboración de un mapa en su página web para poder comprobar dónde se encuentran estas estaciones de recarga y de qué tipo son para ofrecer facilidades al usuario. HERALDO, aprovechando un plano del Ayuntamiento, ha elaborado un mapa en el que se puede apreciar las zonas en las que serán instalados estos puestos.

El Lote 1, con 13 ubicaciones y 54 plazas, que gestionaría Endesa X Way, incluye puntos de recarga en Casco Histórico, Rabal, Torrero-La Paz, Almozara, Rabal, Centro, Actur, Las Fuentes, Universidad, Distrito Sur y Miralbueno.

Uno de los cargadores que llegará a Zaragoza, junto con un coche de Zunder. Rubén Losada/FotografiArte

El Lote 2, también con 13 ubicaciones y 49 plazas también con propuesta de adjudicación para Endesa X Way, incluye ubicaciones en Centro, Actur, Valdefierro, Rabal, Universidad, Santa Isabel, Las Fuentes, San José, Miralbueno y Delicias.

El Lote 3, adjudicado a Zunder, cuenta con 11 ubicaciones y 46 plazas situadas en Casco Histórico, Las Fuentes, Miralbueno, Centro, Santa Isabel, Delicias, Actur, Almozara y Rabal.

El plazo de vigencia de la concesión será de 15 años improrrogables. Todas estas localizaciones se reflejan en el mapa que está a continuación.

Pero, además de todas estas estaciones nuevas, la provincia de Zaragoza cuenta actualmente con 91 puestos, 79 de ellos en la capital, según la Oficina de promoción de la movilidad eléctrica de la Cámara de Comercio. Todos ellos son de diferentes empresas, por lo que cada uno tendrá un precio y unas características. El mapa se encuentra en este enlace.

Un buen porcentaje de las estaciones de recarga que hay en la ciudad se concentran en el centro. En el parquin del Corte Inglés de Sagasta, en horario de 10.00 a 22.00, hay dos cargadores de tipo Schuko (un sistema de toma de corriente que se define en el estándar CEE 7) de 230V/ 12A/3,7kW. En el Interparking Paraíso, en la calle de León XIII, hay otro de este mismo tipo.

Imagen de los puntos de recarga para vehículos eléctricos que hay actualmente en Zaragoza. OPME / Cámara de Comercio

A pocos metros, en el Mercadona de Arzobispo Domenech, cabe la posibilidad de cargar gratis el vehículo eléctrico en caso de llevar un cable propio si se hace una compra en el establecimiento. Este procedimiento no es el mismo que en otros supermercados de este tipo en la ciudad, ya que el que está localizado en la calle de Pablo Sarasate, tiene un límite de tiempo de 2 horas.

Según el mapa de esta oficina dependiente de la Cámara de Comercio, también hay centros comerciales e incluso hoteles en Zaragoza que disponen de zonas de recarga para coches eléctricos. Es el caso del Centro Comercial Augusta, o el Hotel Plaza Delicias (para el que es obligatorio contactar antes de su uso). Lo mismo ocurre con el parquin de Gran Casa, que tiene hasta seis cargadores de diferentes tipos, pero que funcionan con la 'app' JuicePass para poder ser reservados.

Endesa ya tenía desplegados algunos puntos de carga en la ciudad. Por ejemplo, en la avenida de San Juan de la Peña, que también funciona con la citada aplicación (también en caso de tener la tarjeta) y cuyos costes de carga son: AC 0,35€/kWh y DC 0,40€/kWh. Las estaciones de Renault también tienen sus propias recargas, pero requieren de tarjeta Renault Acciona.

Todas estas zonas se encuentran dentro de la capital, lo que permite hacer una parada para ir al supermercado o al centro comercial y dejar el coche cargando, listo para el siguiente viaje. También las hay en las carreteras de salida de la ciudad, como en Makro, La Torre Outlet, dos en Utebo, en Cuarte de Huerva, en el restaurante La Torre (por Malpica), o incluso en pueblos más lejanos como Alagón.

Zonas con peor cobertura

Aunque en la ciudad hay una amplia cobertura de puntos de recarga, existen algunas zonas en las que se carece de este servicio. Por ejemplo, en San José, en lo que viene siendo el área del Príncipe Felipe y la Facultad de Veterinaria, no se encuentra ningún cargador cercano, tan solo por la gasolinera Nueva Cartuja. Lo mismo ocurre por toda la zona norte del Picarral, donde no hay ningún punto de recarga para vehículos eléctricos. No obstante, parece que con la llegada de las nuevas estaciones se subsanará este déficit, según las localizaciones que han aportado las empresas que traerán a Zaragoza 149 cargadores.

Los nuevos cargadores de Zunder tendrán una peculiaridad. Son de los pocos en España que permiten pagar directamente con tarjeta de crédito, según explica Daniel Pérez, director general de la empresa. Tienen dos tipos de carga, de hasta 50 kWh y por encima. El precio será de 45 céntimos/kWh, mientras que los de más de 50 kWh, serán 60 céntimos. Si se quiere, se puede registrar en la aplicación de la empresa, y recibirá descuentos en la carga más potente.