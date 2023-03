ZeC propone destinar una parte del IVA de tranvía a la escuela pública y cooperación y no a las facturas de FCC

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha propuesto destinar una parte del IVA de facturas del tranvía que no correspondía abonar al consistorio, a la escuela pública y a cooperación al desarrollo en lugar de pagar facturas a la contrata de limpieza y recogida de residuos que gestiona FCC.

El Ayuntamiento dispone de 7 millones de euros tras ganar un litigio por el pago a la Sociedad de Economía Mixta (SEM) de Los Tranvías de Zaragoza del IVA de unas facturas que desde 2017 ascienden a esa cantidad.

El Gobierno de Zaragoza, PP-Cs, propone dedicar 3 de los 7 millones a asuntos "razonables" según Cubero, como la escuela infantil de Parque Venecia o la reforma de la avenida Cataluña, mientras que el resto, unos 4 millones de euros, serían para el pago de facturas de FCC.

Desde el Gobierno de la ciudad se ha abierto el plazo de presentación de propuestas y Cubero considera que "no es comprensible que a poco de ponerse en marcha la contrata de limpieza se paguen facturas porque el Gobierno ya las conocía y tenían que haber sido presupuestadas".

Por ello, la propuesta de ZeC es dedicar 2,5 millones a cooperación al desarrollo para "revertir el recorte aplicado de este mandato por exigencia de Vox" y otros 2 millones de euros para ayudas a la escuela pública.

La candidata a la Alcaldía por ZeC, Elena Tomás, ha indicado que ese dinero "puede venir muy bien a las familias para el pago de extraescolares en la educación pública".

De esta forma no se crearían "desigualdades en la escuela pública y "más de cara al verano cuando no hay clase por la tarde, no todas las familias pueden conciliar y los hijos tienen que ir a escuelas abiertas que cuestan una media de 70 euros semanales".