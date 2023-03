El influencer zaragozano Luc Loren, víctima de una estafa telefónica: "Tened muchísimo cuidado"

El zaragozano Luc Loren denuncia a través de las stories de su cuenta de Instagram que ha sido estafado por medio de una llamada telefónica: "El tema de las estafas está cada vez peor, tened muchísimo cuidado", sentencia el influencer, muy afectado. Loren cuenta que "por la mañana me llama un señor diciendo que era de Endesa y me dice que me tenía que cambiar de comercializadora porque tenía que buscar la mejor oferta para conseguir descuentos y que la luz me saliese a menos precio. No sabéis hasta qué punto me ha convencido ese señor y me ha manipulado porque tenía todos mis datos. Mi DNI, mi cuenta bancaria, mi dirección... Luego mi madre me ha explicado que si trabaja en una comercializadora es muy fácil acceder a esas facturas y esos datos. Me parece barbaridad, no sé cómo ha conseguido que me cambie de compañía eléctrica. Coged el teléfono a vuestra pareja, a vuestra madre y a vuestras amigas, a nadie más", concluía Loren.

Lucas Lorén, uno de los mejores amigos de Dulceida, está de actualidad por enseñar las vidas de los influencers españoles en la docuserie ‘Influencers: sobrevivir a las redes’ recientemente estrenada en Prime Video. Además se acaba de estrenar en el programa 'Tierra de Nadie' de Telecinco la noche de los martes para defender a Jonan Wiergo, concursante de Supervivientes. También este mes de marzo ganó el premio ‘Stay True’ de la segunda edición de los Premios Ídolo que organiza Dulceida para premiar a creadores de contenido digitales que han ido adquiriendo notoriedad gracias a las redes sociales.

Luc Loren cuenta con 292.000 seguidores en Instagram, 467.000 suscriptores en Youtube y 58.300 seguidores en Tiktok y, además de ser uno de los creadores de contenido en redes más seguidos del país, es DJ y tiene el gen creativo en las venas. Su abuelo, el médico y escritor belchitano Santiago Lorén Esteban, fue el primer aragonés con el premio Planeta (1953). Sus padres, el realizador Santiago Lorén Berdusán y Silvia Baquero Cebollada, acumulan una larga trayectoria en el campo audiovisual aragonés, con un bagaje muy importante en la creación de programas y vídeo corporativo, que ha representado el talento Aragón en foros nacionales e internacionales con la productora Videar.