Un problema de filtraciones obliga a vaciar y vallar las fuentes de Goya y la Hispanidad

Un problema de filtraciones ha obligado a vaciar y vallar las fuentes de Goya y de la Hispanidad de la plaza del Pilar. La incidencia, explicaron desde el área de Infraestructuras, "no afecta al parquin subterráneo". No obstante, los técnicos de Servicios Públicos ya trabajan en posibles soluciones.

Las labores de impermeabilización se prevén complejas, especialmente en el caso de la fuente de Goya, si bien por ahora no se pueden concretar plazos de ejecución o presupuesto.

La imagen no ha pasado desapercibida para los miles de zaragozanos y turistas que, cada día, cruzan la plaza del Pilar. Las afecciones comenzaron en la fuente de Goya, donde se ubica el monumento al célebre pintor, concebido por el arquitecto José Beltrán Navarro y por el escultor Federico Marés. El emplazamiento lleva ya meses vallado, lo que no ha impedido a más de un viajero saltarse el ‘cordón’ para hacerse una foto con la imagen del genio de Fuendetodos.

Vallas en la fuente de la Hispanidad de Zaragoza José Miguel Marco

Recientemente ha sido el entorno de la fuente de la Hispanidad, muy utilizada en los periodos de ola de calor, el que ha tenido que ser acotado "por precaución". Todo el mapa de Hispanoamérica, ubicado en las proximidades de la iglesia de San Juan de los Panetes, permanece actualmente rodeado por vallas amarillas, y su cascada hace semanas que no funciona.

El Ayuntamiento se dio cuenta de lo que estaba pasando por las pérdidas de agua que sufrían ambas. Desde entonces, según apuntan desde el área de Infraestructuras, se han ido haciendo pruebas, lo que ha permitido comprobar que no se trataba de una fuga puntual, de ahí la necesidad de impermeabilizar las estructuras y proceder a su vaciado.

Sí parece descartado, según las mismas fuentes, que haya problemas en el parquin, gestionado por Indigo, una circunstancia que habría complicado, y mucho, el arreglo. De los trabajos en la fuente de la Hispanidad se encargará Parques y Jardines, que es quien tiene competencia en materia de fuentes ornamentales. Será, en todo caso, una labor "transversal" que implicará a varias áreas del Consistorio.

Plazos y materiales

En la fuente de Goya, que ya en 2018 tuvo que ser vaciada y reparada por esta misma causa, aún no se ha decidido quién se hará cargo de las tareas, ya que sus propias características hacen que el proyecto resulte más laborioso.

Por el momento, los técnicos municipales están estudiando varias opciones para las dos fuentes en busca de la mejor solución a fin de evitar que estos problemas puedan repetirse en el futuro.

Los plazos, señalaron desde el Ayuntamiento, dependerán, sobre todo, "de la entrega de materiales". Esto mismo hace que, por ahora, no se pueda hablar de presupuestos, ya que hasta que no se valoren y se definan las actuaciones no se podrán concretar cuantías. Se desconoce, por tanto, si se podrá avanzar en el arreglo en lo que queda de mandato o si será el gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de mayo el que tendrá que acometer los trabajos.