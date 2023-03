Zaragoza sacará a concurso en abril la construcción y explotación de la nueva Romareda. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha adelantado este lunes que las siete alegaciones que se han presentado a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla la cesión del nuevo estadio por un periodo de 75 años, se resolverán “seguro” antes de que termine marzo, ya sea en una comisión ordinaria o en una extraordinaria.

Al margen de las ya conocidas -planteadas por el Gobierno de Aragón y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ)-, se han recibido otras cinco más de partidos como Podemos, la asociación de vecinos Tío Jorge del Arrabal y particulares.

Serrano no ha querido avanzar qué ocurrirá con la del Ejecutivo aragonés, que considera que la modificación del PGOU es “sustancial” y debe pasar por el Consejo Provincial de Urbanismo. “Serán los funcionarios los que contestarán siguiendo con su criterio estrictamente técnico. No sé todavía en qué plazo. A mí me gusta que trabajen con el máximo confort posible, y eso exige que no presionemos con los plazos. Cuando esos informes técnicos contesten a las alegaciones formuladas, yo daré cuenta en el seno de la comisión de urbanismo y en el pleno”, ha señalado.

También se ha referido a la bilateral. Pese a la cercanía de las elecciones, que acercan ya el mandato al tiempo de descuento, ha asegurado que la cumbre “no está descartada”. “Nosotros enviamos toda la documentación y seguimos a la espera de que el Gobierno de Aragón nos conteste. Hay tiempo y es nuestra obligación, tanto por parte del Ayuntamiento como de la DGA. Por parte del gobierno municipal, todo el trabajo previo ya se ha hecho y estamos a la espera de poder convocar”, ha insistido.

Respecto al desbloqueo del convenio de vivienda asequible, que se firmará finalmente el jueves en Madrid tras semanas de idas y venidas con el Gobierno de Aragón a cuenta de la información requerida, el titular de Urbanismo ha preferido hablar de ‘lo positivo’. “No nos vamos a centrar en que Aragón ha sido la última comunidad en firmar, sino en que por fin, como llevamos demandando desde diciembre, se va a poder suscribir ya el acuerdo”, ha dicho, al tiempo que ha defendido la calidad y cantidad de los proyectos. “Es el buen trabajo de esta casa el que hace que una parte importante de las ayudas vayan a la ciudad de Zaragoza”, ha subrayado.